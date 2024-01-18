https://ria.ru/20240118/gaza-1922128849.html

США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА, пишут СМИ

США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА, пишут СМИ

США и Израиль ведут "серьезные" переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщает телеканал Al... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:19

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и Израиль ведут "серьезные" переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Идут серьезные американо-израильские переговоры о передаче управления Газой Палестинской администрации после войны", - говорится в сообщении телеканала. Согласно источникам телеканала, недавно израильские, американские и палестинские официальные лица обсудили будущее анклава. Ранее израильская газета Times of Israel сообщала, что "крайне правые" партнеры по коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвергли любые дискуссии о правлении Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году