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Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024
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16:31 18.01.2024 (обновлено: 17:34 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/gaz-1922154494.html
Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале
Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024
Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале
Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до двух: в больнице умер 2-летний мальчик, у которого были ожоги почти 100%... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:31
2024-01-18T17:34
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до двух: в больнице умер 2-летний мальчик, у которого были ожоги почти 100% поверхности тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана в Telegram-канале.В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончался четырехлетний ребенок, остальные находились в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии."Несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок – мальчик 2,5 лет, получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале", – говорится в сообщении.По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале

Число погибших при взрыве газа в частном доме в Махачкале выросло до двух

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : МЧС России
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до двух: в больнице умер 2-летний мальчик, у которого были ожоги почти 100% поверхности тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана в Telegram-канале.
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончался четырехлетний ребенок, остальные находились в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии.
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"Несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок – мальчик 2,5 лет, получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь.
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