https://ria.ru/20240118/gaz-1922154494.html

Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале

Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале - РИА Новости, 18.01.2024

Умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале

Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до двух: в больнице умер 2-летний мальчик, у которого были ожоги почти 100%... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:31

2024-01-18T16:31

2024-01-18T17:34

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до двух: в больнице умер 2-летний мальчик, у которого были ожоги почти 100% поверхности тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана в Telegram-канале.В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончался четырехлетний ребенок, остальные находились в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии."Несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок – мальчик 2,5 лет, получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале", – говорится в сообщении.По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

махачкала

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происшествия, махачкала