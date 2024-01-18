МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове
МИД РФ вызвал посла Франции после гибели наемных военных в Харькове
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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"В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сказала дипломат.
Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российская армия высокоточным ударом поразила здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.
При этом МИД Франции пытается откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в ВСУ, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией". Ведомство утверждает, что "их нет на Украине".
В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекают и граждан Франции.
В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них были французы. Он также сообщил о гражданах Франции, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он заявил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.
В августе 2023-го депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД страны Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на фронт с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.