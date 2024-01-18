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МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
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18:13 18.01.2024 (обновлено: 03:57 19.01.2024)
https://ria.ru/20240118/frantsiya-1922185666.html
МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове
МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове
МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-18T18:13
2024-01-19T03:57
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова."В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сказала дипломат.При этом МИД Франции пытается откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в ВСУ, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией". Ведомство утверждает, что "их нет на Украине".В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекают и граждан Франции.В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них были французы. Он также сообщил о гражданах Франции, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он заявил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.В августе 2023-го депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД страны Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на фронт с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Франция, Мария Захарова, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Пьер Леви
МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове

МИД РФ вызвал посла Франции после гибели наемных военных в Харькове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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"В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сказала дипломат.

Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российская армия высокоточным ударом поразила здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

При этом МИД Франции пытается откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в ВСУ, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией". Ведомство утверждает, что "их нет на Украине".
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В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекают и граждан Франции.
В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них были французы. Он также сообщил о гражданах Франции, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он заявил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.
В августе 2023-го депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД страны Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на фронт с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.
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