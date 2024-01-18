https://ria.ru/20240118/frantsiya-1922185666.html

МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове

МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024

МИД России вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-18T18:13

2024-01-18T18:13

2024-01-19T03:57

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова."В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сказала дипломат.При этом МИД Франции пытается откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в ВСУ, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией". Ведомство утверждает, что "их нет на Украине".В ноябре прошлого года Следственный комитет сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекают и граждан Франции.В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них были французы. Он также сообщил о гражданах Франции, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он заявил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.В августе 2023-го депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД страны Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на фронт с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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