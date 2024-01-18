https://ria.ru/20240118/fitosertifikaty-1922022736.html
"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов
"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов - РИА Новости, 18.01.2024
"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов
Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) для удобства экспортеров обновили формат работы сервиса "Запрос... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:19
2024-01-18T11:19
2024-01-18T11:19
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) для удобства экспортеров обновили формат работы сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" на платформе "Мой экспорт", что делает процесс подачи заявления более быстрым и удобным, сообщает РЭЦ.С 29 января прекращается подача заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов через ФГИС "Аргус-Фито"."Теперь заявление автоматически будет предзаполняться данными из заключений о карантинном фитосанитарном состоянии и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания и, при необходимости, корректироваться. Рекомендуем уже сейчас воспользоваться обновленным сервисом", - говорится в сообщении.Оформление фитосанитарного сертификата экспортерам через платформу "Мой экспорт" стало доступно с 5 октября 2022 года. За 2023 год через сервис компании оформили более 84 тысяч фитосертификатов.Специалисты РЭЦ регулярно проводят онлайн-семинары по работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация". Также вопросы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт". Техподдержка ФГИС "Аргус-Фито": 8-800-707-27-22, Email.Подробную видеоинструкцию можно посмотреть на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d66e525339cb14d74e1a57c524e5ef8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости
. Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) для удобства экспортеров обновили формат работы сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" на платформе "Мой экспорт", что делает процесс подачи заявления более быстрым и удобным, сообщает РЭЦ
.
С 29 января прекращается подача заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов через ФГИС "Аргус-Фито".
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
"Теперь заявление автоматически будет предзаполняться данными из заключений о карантинном фитосанитарном состоянии и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания и, при необходимости, корректироваться. Рекомендуем уже сейчас воспользоваться обновленным сервисом", - говорится в сообщении.
Оформление фитосанитарного сертификата экспортерам через платформу "Мой экспорт" стало доступно с 5 октября 2022 года. За 2023 год через сервис компании оформили более 84 тысяч фитосертификатов.
Специалисты РЭЦ регулярно проводят онлайн-семинары по работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация". Также вопросы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт". Техподдержка ФГИС "Аргус-Фито": 8-800-707-27-22, Email
.
Подробную видеоинструкцию можно посмотреть на платформе "Мой экспорт".