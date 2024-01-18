https://ria.ru/20240118/fitosertifikaty-1922022736.html

"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов

"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов - РИА Новости, 18.01.2024

"Мой экспорт" упростит получение фитосертификатов

Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) для удобства экспортеров обновили формат работы сервиса "Запрос... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:19

2024-01-18T11:19

2024-01-18T11:19

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) для удобства экспортеров обновили формат работы сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" на платформе "Мой экспорт", что делает процесс подачи заявления более быстрым и удобным, сообщает РЭЦ.С 29 января прекращается подача заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов через ФГИС "Аргус-Фито"."Теперь заявление автоматически будет предзаполняться данными из заключений о карантинном фитосанитарном состоянии и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания и, при необходимости, корректироваться. Рекомендуем уже сейчас воспользоваться обновленным сервисом", - говорится в сообщении.Оформление фитосанитарного сертификата экспортерам через платформу "Мой экспорт" стало доступно с 5 октября 2022 года. За 2023 год через сервис компании оформили более 84 тысяч фитосертификатов.Специалисты РЭЦ регулярно проводят онлайн-семинары по работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация". Также вопросы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт". Техподдержка ФГИС "Аргус-Фито": 8-800-707-27-22, Email.Подробную видеоинструкцию можно посмотреть на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)