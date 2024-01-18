https://ria.ru/20240118/finansirovanie-1922187422.html

Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи Украине

Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи Украине - РИА Новости, 18.01.2024

Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:19

2024-01-18T18:19

2024-01-18T18:19

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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы, пока не будут выполнены все необходимые условия Республиканской партии для прекращения притока мигрантов. "Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения", - написал она в социальной сети Truth Social. Трамп также выразил уверенность в том, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, которого американские СМИ ранее называли сторонником экс-президента, "заключит только идеальную сделку по границе". "Помните, без надежных границ и честных выборов у нас нет страны", - добавил он. В декабре лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявлял о том, что Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине. По словам Шумера, экс-президент представляет "огромную политическую силу" в Республиканской партии. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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