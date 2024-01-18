https://ria.ru/20240118/fermery-1922063066.html

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной - РИА Новости, 18.01.2024

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска "Халмеу - Дяково" на границе с Украиной, сообщает украинская таможенная служба. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:00

2024-01-18T13:00

2024-01-18T15:15

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска "Халмеу - Дяково" на границе с Украиной, сообщает украинская таможенная служба. Украинская Госпогранслужба 15 января сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной. "Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу - Дяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд с Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни. По данным офицера пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константина Лисника, которые приводит украинский телеканал "Общественное", на ранее заблокированных пунктах в очереди скопилось порядка 1,5 тысячи грузовиков. Легковые автомобили, пассажирские автобусы и пешеходов пропускают в обычном режиме. Госпогранслужба Украины 13 и 14 января сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

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