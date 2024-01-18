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Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой - РИА Новости, 18.01.2024
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Костромская область
Костромская область
 
15:35 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/farmzavod-1922130730.html
Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой
Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой - РИА Новости, 18.01.2024
Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой
Новый лабораторный комплекс возведен на фармацевтическом заводе "Ортат" в Костромской области, инвестпроект реализован благодаря региональной мере поддержки –... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:35
2024-01-18T15:35
костромская область
сергей ситников
строительство
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КОСТРОМА, 18 янв – РИА Новости. Новый лабораторный комплекс возведен на фармацевтическом заводе "Ортат" в Костромской области, инвестпроект реализован благодаря региональной мере поддержки – инвестиционному налоговому вычету, сообщает областная администрация. Сообщается, что завод "Ортат" - крупнейшее фармацевтическое предприятие региона, которое работает на российском лекарственном рынке более 15 лет. Основным направлением деятельности является производство лекарственных средств, фасовка препаратов в блистеры и организация вторичной упаковки. Ежегодно завод производит более 10 миллионов упаковок, развивается лекарственное импортозамещение, информирует обладминистрация. Сейчас в ассортименте предприятия - 60 наименований препаратов. "Для увеличения производственных мощностей с 2022 года "Ортат" реализует крупный инвестиционный проект. На территории завода построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки токсичных препаратов и контрольно-аналитической лаборатории", - говорится в сообщении. В настоящее время идут пусконаладочные работы, запуск лаборатории запланирован на второй квартал 2024 года. Общая сумма инвестиций составляет более 237 миллионов рублей. По словам заведующей лабораторией Ксении Стариковой, благодаря новому корпусу на предприятии, в частности, ускорится выполнение испытаний. Администрация Костромской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации инвестпроекта. "Завод воспользовался мерой поддержки по инвестиционному налоговому вычету. Данный инструмент был разработан по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Он дает возможность снизить платежи по налогу на прибыль для компаний, осуществляющих капиталовложения в развитие производства", - говорится в сообщении. В регионе инвестиционный налоговый вычет действует с 2021 года. Льгота предусмотрена для ряда видов экономической деятельности. Сегодня данной мерой поддержки помимо "Ортат" также пользуются Галичский автокрановый завод, ООО "Старт" и Костромская ГРЭС. В ходе обсуждения перспектив развития фармацевтического производства представители предприятия отметили, что испытывают высокую потребность в новых кадрах, в первую очередь, по лаборантам и инженерам по обслуживанию оборудования. В ответ на это губернатор Сергей Ситников поставил задачу во взаимодействии с военной академией РХБ защиты проработать возможность привлечения девушек-студентов к такой работе. Также, по его мнению, возможно направление в академию студентов биологического факультета Костромского госуниверситета после окончания вуза для переподготовки с дальнейшим трудоустройством.
https://ria.ru/20240116/zavod-1921696334.html
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сергей ситников, строительство
Костромская область, Сергей Ситников, Строительство

Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой

© Фото : Администрация Костромской областиНовый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой
Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе Ортат под Костромой - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Администрация Костромской области
Новый лабораторный корпус построен на фармзаводе "Ортат" под Костромой
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 18 янв – РИА Новости. Новый лабораторный комплекс возведен на фармацевтическом заводе "Ортат" в Костромской области, инвестпроект реализован благодаря региональной мере поддержки – инвестиционному налоговому вычету, сообщает областная администрация.
Сообщается, что завод "Ортат" - крупнейшее фармацевтическое предприятие региона, которое работает на российском лекарственном рынке более 15 лет. Основным направлением деятельности является производство лекарственных средств, фасовка препаратов в блистеры и организация вторичной упаковки. Ежегодно завод производит более 10 миллионов упаковок, развивается лекарственное импортозамещение, информирует обладминистрация. Сейчас в ассортименте предприятия - 60 наименований препаратов.
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"Для увеличения производственных мощностей с 2022 года "Ортат" реализует крупный инвестиционный проект. На территории завода построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки токсичных препаратов и контрольно-аналитической лаборатории", - говорится в сообщении.
В настоящее время идут пусконаладочные работы, запуск лаборатории запланирован на второй квартал 2024 года. Общая сумма инвестиций составляет более 237 миллионов рублей. По словам заведующей лабораторией Ксении Стариковой, благодаря новому корпусу на предприятии, в частности, ускорится выполнение испытаний.
Администрация Костромской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации инвестпроекта. "Завод воспользовался мерой поддержки по инвестиционному налоговому вычету. Данный инструмент был разработан по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Он дает возможность снизить платежи по налогу на прибыль для компаний, осуществляющих капиталовложения в развитие производства", - говорится в сообщении.
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В регионе инвестиционный налоговый вычет действует с 2021 года. Льгота предусмотрена для ряда видов экономической деятельности. Сегодня данной мерой поддержки помимо "Ортат" также пользуются Галичский автокрановый завод, ООО "Старт" и Костромская ГРЭС.
В ходе обсуждения перспектив развития фармацевтического производства представители предприятия отметили, что испытывают высокую потребность в новых кадрах, в первую очередь, по лаборантам и инженерам по обслуживанию оборудования. В ответ на это губернатор Сергей Ситников поставил задачу во взаимодействии с военной академией РХБ защиты проработать возможность привлечения девушек-студентов к такой работе. Также, по его мнению, возможно направление в академию студентов биологического факультета Костромского госуниверситета после окончания вуза для переподготовки с дальнейшим трудоустройством.
 
Костромская областьСергей СитниковСтроительство
 
 
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