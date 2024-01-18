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В ЕС призвали согласовать финансирование Киева из-за данных ему обещаний - РИА Новости, 18.01.2024
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15:28 18.01.2024 (обновлено: 16:33 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/evrosoyuz-1922130832.html
В ЕС призвали согласовать финансирование Киева из-за данных ему обещаний
В ЕС призвали согласовать финансирование Киева из-за данных ему обещаний - РИА Новости, 18.01.2024
В ЕС призвали согласовать финансирование Киева из-за данных ему обещаний
Депутаты Европейского парламента в резолюции заявили, что ЕС ранее взял на себя "политические обязательства" и теперь обязан согласовать долгосрочное... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:28
2024-01-18T16:33
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции заявили, что ЕС ранее взял на себя "политические обязательства" и теперь обязан согласовать долгосрочное финансирование для Украины.ЕП на пленарной сессии в четверг принял резолюцию по Венгрии, в которой обвинил власти этой страны в блокировании поправок в многолетний бюджет союза, что по мнению депутатов препятствует "удовлетворению потребностей граждан ЕС", хотя основная часть предложенного увеличения европейского бюджета (50 миллиардов евро из 66 миллиардов) предполагается потратить вовсе не на европейцев, а на четырехлетнее финансирование Киева."Европарламент решительно подтверждает необходимость срочного укрепления многолетнего бюджета ЕС для удовлетворения потребностей граждан и выполнения ранее взятых политических обязательств, включая финансирование Украины. В связи с этим ЕП призывает Евросовет срочно согласовать это досье на специальном саммите 1 февраля 2024 года", - указывается в документе.На саммите в Брюсселе в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии.
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
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в мире, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, украина
В мире, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Украина
В ЕС призвали согласовать финансирование Киева из-за данных ему обещаний

ЕП призвал согласовать финансирование Киева из-за данных политических обещаний

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции заявили, что ЕС ранее взял на себя "политические обязательства" и теперь обязан согласовать долгосрочное финансирование для Украины.
ЕП на пленарной сессии в четверг принял резолюцию по Венгрии, в которой обвинил власти этой страны в блокировании поправок в многолетний бюджет союза, что по мнению депутатов препятствует "удовлетворению потребностей граждан ЕС", хотя основная часть предложенного увеличения европейского бюджета (50 миллиардов евро из 66 миллиардов) предполагается потратить вовсе не на европейцев, а на четырехлетнее финансирование Киева.
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"Европарламент решительно подтверждает необходимость срочного укрепления многолетнего бюджета ЕС для удовлетворения потребностей граждан и выполнения ранее взятых политических обязательств, включая финансирование Украины. В связи с этим ЕП призывает Евросовет срочно согласовать это досье на специальном саммите 1 февраля 2024 года", - указывается в документе.
На саммите в Брюсселе в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии.
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