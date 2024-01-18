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В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола - РИА Новости, 18.01.2024
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11:53 18.01.2024 (обновлено: 11:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ebola-1922037143.html
В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола
В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола - РИА Новости, 18.01.2024
В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола
Патентование США вируса Эбола является беспрецедентным случаем, за которым со стороны Штатов могут последовать и другие, этот вопрос требует международного... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:53
2024-01-18T11:54
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патентование США вируса Эбола является беспрецедентным случаем, за которым со стороны Штатов могут последовать и другие, этот вопрос требует международного обсуждения, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая. В ходе своего выступления на заседании межфракционной рабочей группы по биобезопасности РФ она сообщила, что "с 2010 года, нами установлено, что Соединенные Штаты патентуют особый штамм вируса Эбола EboBun". "Это вообще беспрецедентно, никто в мире не оформляет патенты на вирусы. Это вопросы, которые требуют отдельной оценки и требуют, в том числе, дополнительного международного обсуждения, потому что, как мы полагаем, это апробация. Когда осуществлена ситуация с первым патентом, безусловно, Соединенные Штаты наблюдают за реакцией мирового сообщества. И если все молчат и всех все устраивает, значит будет второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый и какой еще патент", - сказала Яровая. По мнению вице-спикера Госдумы, наблюдается опасная тенденция формирование монополий, которые будут направлены на управление численностью населения в мире.
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здоровье - общество, сша, россия, ирина яровая, госдума рф
Здоровье - Общество, США, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола

Депутат Госдумы Яровая обеспокоилась ситуацией с патентованием США вируса Эбола

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патентование США вируса Эбола является беспрецедентным случаем, за которым со стороны Штатов могут последовать и другие, этот вопрос требует международного обсуждения, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
В ходе своего выступления на заседании межфракционной рабочей группы по биобезопасности РФ она сообщила, что "с 2010 года, нами установлено, что Соединенные Штаты патентуют особый штамм вируса Эбола EboBun".
«
"Это вообще беспрецедентно, никто в мире не оформляет патенты на вирусы. Это вопросы, которые требуют отдельной оценки и требуют, в том числе, дополнительного международного обсуждения, потому что, как мы полагаем, это апробация. Когда осуществлена ситуация с первым патентом, безусловно, Соединенные Штаты наблюдают за реакцией мирового сообщества. И если все молчат и всех все устраивает, значит будет второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый и какой еще патент", - сказала Яровая.
По мнению вице-спикера Госдумы, наблюдается опасная тенденция формирование монополий, которые будут направлены на управление численностью населения в мире.
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