https://ria.ru/20240118/ebola-1922037143.html

В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола

В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола - РИА Новости, 18.01.2024

В Госдуме обеспокоились ситуацией с патентованием США вируса Эбола

Патентование США вируса Эбола является беспрецедентным случаем, за которым со стороны Штатов могут последовать и другие, этот вопрос требует международного... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:53

2024-01-18T11:53

2024-01-18T11:54

здоровье - общество

сша

россия

ирина яровая

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патентование США вируса Эбола является беспрецедентным случаем, за которым со стороны Штатов могут последовать и другие, этот вопрос требует международного обсуждения, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая. В ходе своего выступления на заседании межфракционной рабочей группы по биобезопасности РФ она сообщила, что "с 2010 года, нами установлено, что Соединенные Штаты патентуют особый штамм вируса Эбола EboBun". "Это вообще беспрецедентно, никто в мире не оформляет патенты на вирусы. Это вопросы, которые требуют отдельной оценки и требуют, в том числе, дополнительного международного обсуждения, потому что, как мы полагаем, это апробация. Когда осуществлена ситуация с первым патентом, безусловно, Соединенные Штаты наблюдают за реакцией мирового сообщества. И если все молчат и всех все устраивает, значит будет второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый и какой еще патент", - сказала Яровая. По мнению вице-спикера Госдумы, наблюдается опасная тенденция формирование монополий, которые будут направлены на управление численностью населения в мире.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, сша, россия, ирина яровая, госдума рф