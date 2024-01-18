https://ria.ru/20240118/dtp-1922109645.html
В Приморском крае восстановили проезд, нарушенный упавшим большегрузом
В Приморском крае восстановили проезд, нарушенный упавшим большегрузом - РИА Новости, 18.01.2024
В Приморском крае восстановили проезд, нарушенный упавшим большегрузом
Проезд в сторону Хабаровска на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье восстановлен после того, как его перегородил опрокинувшийся "Камаз", сообщили РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:28
2024-01-18T14:28
2024-01-18T14:28
происшествия
хабаровск
владивосток
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Проезд в сторону Хабаровска на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье восстановлен после того, как его перегородил опрокинувшийся "Камаз", сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). Ранее в ДСД агентству сообщили, что на 679-м км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток около 16.30 (09.30 мск) четверга перевернулся большегруз. Машина перегородила проезд в направлении Хабаровска со стороны Владивостока. По данным полиции, 37-летний водитель "Камаза", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и наехал на леера, машина опрокинулась. Никто не пострадал. "В 19.45 (12.45 мск) восстановили проезд", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, хабаровск, владивосток, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Происшествия, Хабаровск, Владивосток, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
В Приморском крае восстановили проезд, нарушенный упавшим большегрузом
В Приморском крае на трассе восстановили проезд, нарушенный упавшим большегрузом