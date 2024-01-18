https://ria.ru/20240118/diversiya-1922055195.html

Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии

Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024

Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры полуострова, сообщили РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:41

2024-01-18T12:41

2024-01-18T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

керчь

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украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. ФСБ в марте сообщала о задержании жителя Керчи 1971 года рождения, имеющего гражданства России и Украины, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с куратором из украинской спецслужбы. На него завели дела по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 281.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности) УК РФ. "По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Согласно приговору, подсудимый, испытывая негативное и неприязненное отношение к России в силу проводимой ею СВО, в 2023 году стал сотрудничать с представителем органов разведки Украины и выполнял его задания, направленные на совершение диверсий на территории Крыма.

https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

керчь

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, керчь, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр