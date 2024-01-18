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Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024
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12:41 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/diversiya-1922055195.html
Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии
Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024
Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии
Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры полуострова, сообщили РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:41
2024-01-18T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
керчь
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. ФСБ в марте сообщала о задержании жителя Керчи 1971 года рождения, имеющего гражданства России и Украины, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с куратором из украинской спецслужбы. На него завели дела по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 281.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности) УК РФ. "По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Согласно приговору, подсудимый, испытывая негативное и неприязненное отношение к России в силу проводимой ею СВО, в 2023 году стал сотрудничать с представителем органов разведки Украины и выполнял его задания, направленные на совершение диверсий на территории Крыма.
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безопасность, керчь, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Керчь, Россия, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд приговорил жителя Керчи, готовившего диверсию, к 12 годам колонии

Житель Керчи, готовивший диверсию на объекте энергетики в Крыму, получил 12 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ФСБ в марте сообщала о задержании жителя Керчи 1971 года рождения, имеющего гражданства России и Украины, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с куратором из украинской спецслужбы. На него завели дела по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 281.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности) УК РФ.
"По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
Согласно приговору, подсудимый, испытывая негативное и неприязненное отношение к России в силу проводимой ею СВО, в 2023 году стал сотрудничать с представителем органов разведки Украины и выполнял его задания, направленные на совершение диверсий на территории Крыма.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКерчьРоссияУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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