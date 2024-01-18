https://ria.ru/20240118/desantniki-1921973313.html
Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 18.01.2024
Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:03
2024-01-18T05:03
2024-01-18T05:53
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ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в ведомстве.Подчеркивается, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. Для этого, помимо артиллерии ВДВ, применялись FPV-дроны, а также квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции противника. В результате российские силы подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления. "Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", — сообщили в Минобороны. После занятия украинского опорника штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку, заключили в министерстве.По данным ведомства от среды, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 290 военнослужащих, один танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".
https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском и зачистили его
ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. Для этого, помимо артиллерии ВДВ, применялись FPV-дроны, а также квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции противника. В результате российские силы подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления.
"Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", — сообщили в Минобороны.
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После занятия украинского опорника штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку, заключили в министерстве.
По данным ведомства от среды, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 290 военнослужащих, один танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".
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