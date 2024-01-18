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В четырех регионах проводят обыски по делу Пономарева*, сообщил источник
В четырех регионах проводят обыски по делу Пономарева*, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2024
В четырех регионах проводят обыски по делу Пономарева*, сообщил источник
Силовики проводят обыски в четырех регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом), в том числе у участников "Съезда... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:49
2024-01-18T14:49
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в четырех регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом), в том числе у участников "Съезда народных депутатов", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сотрудники силовых структур проводят обыски в четырех регионах, в том числе в Москве и Брянске, в рамках уголовного дела, возбужденного против Ильи Пономарева* по статье 284.1 УК РФ (Организация деятельности нежелательной организации)", - сказал он.Собеседник добавил, что обыски проходят, в том числе, у участников "Съезда народных депутатов" (организация признана нежелательной в РФ), который прошел в Польше в 2022 году. Руководители "Съезда народных депутатов" – отрицающие территориальную целостность РФ бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в реестр иноагентов. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Обыски по делу экс-депутата Ильи Пономарева*
Силовики проводят обыски в четырех регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом), в том числе у участников "Съезда народных депутатов", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2024-01-18T14:49
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общество, россия, москва, брянск
Общество, Россия, Москва, Брянск
В четырех регионах проводят обыски по делу Пономарева*, сообщил источник
Силовики проводят обыски в четырех регионах по делу бывшего депутата Пономарева
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в четырех регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом), в том числе у участников "Съезда народных депутатов", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Сотрудники силовых структур проводят обыски в четырех регионах, в том числе в Москве и Брянске, в рамках уголовного дела, возбужденного против Ильи Пономарева* по статье 284.1 УК РФ (Организация деятельности нежелательной организации)", - сказал он.
Собеседник добавил, что обыски проходят, в том числе, у участников "Съезда народных депутатов" (организация признана нежелательной в РФ), который прошел в Польше в 2022 году.
Руководители "Съезда народных депутатов" – отрицающие территориальную целостность РФ бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в реестр иноагентов.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну* из-за отчетности иноагента