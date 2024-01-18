https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой - РИА Новости, 18.01.2024
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой
Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:03
2024-01-18T04:03
2024-01-18T04:03
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воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства", - сообщили в министерстве обороны. Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп. "После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ при помощи БПЛА
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства", - сообщили в министерстве обороны.
Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп.
"После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ
.
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей