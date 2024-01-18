Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой - РИА Новости, 18.01.2024
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой
Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:03
2024-01-18T04:03
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3177fe24dcd98ff2d5697d193734a0c3.jpg
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства", - сообщили в министерстве обороны. Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп. "После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_dd6fbcb3ec09244a0972f180ab1fb5d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой

Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ при помощи БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства", - сообщили в министерстве обороны.
Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп.
"После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
03:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала