https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html

Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой

Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой - РИА Новости, 18.01.2024

Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой

Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:03

2024-01-18T04:03

2024-01-18T04:03

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ при помощи квадрокоптера со сбросом уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства", - сообщили в министерстве обороны. Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп. "После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.

https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность