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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:49
2024-01-18T16:49
2024-01-18T17:36
специальная военная операция на украине
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кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в СЦКК позже сообщило, что украинские войска в 16.43 сбросили еще один боеприпас с беспилотника в этом же районе.О последствиях на данный момент не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.45 сбросили боеприпасы с беспилотника в этом же районе.
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922155974.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка