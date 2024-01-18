https://ria.ru/20240118/boepripas-1922160192.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:49

2024-01-18T16:49

2024-01-18T17:36

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в СЦКК позже сообщило, что украинские войска в 16.43 сбросили еще один боеприпас с беспилотника в этом же районе.О последствиях на данный момент не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.45 сбросили боеприпасы с беспилотника в этом же районе.

https://ria.ru/20240118/obstrel-1922155974.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины