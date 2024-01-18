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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 18.01.2024 (обновлено: 17:36 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/boepripas-1922160192.html
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:49
2024-01-18T17:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в СЦКК позже сообщило, что украинские войска в 16.43 сбросили еще один боеприпас с беспилотника в этом же районе.О последствиях на данный момент не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.45 сбросили боеприпасы с беспилотника в этом же районе.
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922155974.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, расположенный в юго-западной части города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Представительство ДНР в СЦКК позже сообщило, что украинские войска в 16.43 сбросили еще один боеприпас с беспилотника в этом же районе.
О последствиях на данный момент не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.45 сбросили боеприпасы с беспилотника в этом же районе.
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку
Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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