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Малому и среднему бизнесу Вологодчины передали в аренду более 600 помещений
Малому и среднему бизнесу Вологодчины передали в аренду более 600 помещений - РИА Новости, 18.01.2024
Малому и среднему бизнесу Вологодчины передали в аренду более 600 помещений
Более 600 объектов недвижимости передали в аренду для малого и среднего бизнеса в рамках оказания имущественной поддержки, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:42
2024-01-18T15:42
2024-01-18T15:42
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 600 объектов недвижимости передали в аренду для малого и среднего бизнеса в рамках оказания имущественной поддержки, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. На территории региона идет реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. В перечнях областного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено для оказания имущественной поддержки МСП и самозанятым, на начало 2024 года состоит около 1,7 тысячи объектов недвижимости. При этом свыше 600 помещений уже предоставили для представителей МСП в аренду. "Имущественная поддержка МСП и самозанятых является одним из главных инструментов развития предпринимательской инициативы в Вологодской области. Чаще всего малый бизнес работает в таких направлениях, как бытовые услуги, торговля, общественное питание, медицинские услуги и туризм", - цитирует пресс-служба главу департамента имущественных отношений Вологодской области Николая Куприянова. Например, областное ведомство передало в аренду часть памятника архитектуры Архитектурно-этнографического музея Вологодской области в районе деревни Семенково. Самозанятый открыл там точку общепита. В кафе национальные русские блюда – блины, пироги, пряники. "На самом деле мы немного переживали о том, что кафе может быть востребовано не в полном объеме и будет иметь сезонный характер работы. Мы очень готовились к открытию. Хотелось, чтобы наши гости по достоинству оценили кухню и уют кафе. В новогодние праздники, несмотря на морозы, было очень большое количество туристов", – рассказала самозанятая Надежда Дубинина. В прошлом году департаментом принято постановление регионального правительства, которое устанавливает уменьшение арендаторам–организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам размера арендной платы по действующим на 1 октября 2023 года договорам аренды недвижимого имущества, за исключением земельных участков и жилых помещений, сроком на 6 месяцев в размере 50% ежемесячного платежа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, вологодская область, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Вологодская область, Бизнес
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 600 объектов недвижимости передали в аренду для малого и среднего бизнеса в рамках оказания имущественной поддержки, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
На территории региона идет реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным.
В перечнях областного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено для оказания имущественной поддержки МСП и самозанятым, на начало 2024 года состоит около 1,7 тысячи объектов недвижимости. При этом свыше 600 помещений уже предоставили для представителей МСП в аренду.
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"Имущественная поддержка МСП и самозанятых является одним из главных инструментов развития предпринимательской инициативы в Вологодской области. Чаще всего малый бизнес работает в таких направлениях, как бытовые услуги, торговля, общественное питание, медицинские услуги и туризм", - цитирует пресс-служба главу департамента имущественных отношений Вологодской области Николая Куприянова.
Например, областное ведомство передало в аренду часть памятника архитектуры Архитектурно-этнографического музея Вологодской области в районе деревни Семенково. Самозанятый открыл там точку общепита. В кафе национальные русские блюда – блины, пироги, пряники.
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"На самом деле мы немного переживали о том, что кафе может быть востребовано не в полном объеме и будет иметь сезонный характер работы. Мы очень готовились к открытию. Хотелось, чтобы наши гости по достоинству оценили кухню и уют кафе. В новогодние праздники, несмотря на морозы, было очень большое количество туристов", – рассказала самозанятая Надежда Дубинина.
В прошлом году департаментом принято постановление регионального правительства, которое устанавливает уменьшение арендаторам–организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам размера арендной платы по действующим на 1 октября 2023 года договорам аренды недвижимого имущества, за исключением земельных участков и жилых помещений, сроком на 6 месяцев в размере 50% ежемесячного платежа.