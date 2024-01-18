https://ria.ru/20240118/bezopasnost-1922043954.html

Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом

Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом

Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:08

2024-01-18T12:08

2024-01-18T12:24

в мире

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не видим каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности", - отметил министр на итоговой пресс-конференции.Лавров добавил, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности."Мы жестко и твердо обуславливаем такую возможность предварительным и полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и наших интересов", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей лавров