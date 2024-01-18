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Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом
Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом
Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:08
2024-01-18T12:08
2024-01-18T12:24
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россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не видим каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности", - отметил министр на итоговой пресс-конференции.Лавров добавил, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности."Мы жестко и твердо обуславливаем такую возможность предварительным и полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и наших интересов", - добавил Лавров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров назвал условия для обсуждения стратегической стабильности с Западом
Лавров: переговоры с Западом возможны после его отказа от антироссийского курса
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Не видим каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности", - отметил министр на итоговой пресс-конференции.
Лавров добавил, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности.
"Мы жестко и твердо обуславливаем такую возможность предварительным и полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и наших интересов", - добавил Лавров.
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