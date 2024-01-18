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При столкновениях после выборов на Коморах погиб человек
При столкновениях после выборов на Коморах погиб человек - РИА Новости, 18.01.2024
При столкновениях после выборов на Коморах погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в ходе столкновений на Коморских Островах после переизбрания на президентских выборах действующего главы государства Азали РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:13
2024-01-18T17:13
2024-01-18T17:14
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коморские острова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ходе столкновений на Коморских Островах после переизбрания на президентских выборах действующего главы государства Азали Асумани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заведующего отделением неотложной помощи в больнице коморской столицы Морони Джабира Ибрахима. "Доктор Джабир Ибрахим уточнил, что погибшему "вполне вероятно от пулевого ранения" был 21 год, добавив, что пятеро пострадавших получили "серьезные и опасные для жизни травмы грудной клетки", - передает агентство в четверг. Ранее местное издание Habari Za Comores сообщало, что действующий президент Коморских островов Азали Асумани переизбран на пост главы государства. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони.
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в мире, коморские острова
В мире, Коморские острова
При столкновениях после выборов на Коморах погиб человек
При столкновениях после выборов на Коморах погиб человек, еще пять пострадали
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ходе столкновений на Коморских Островах после переизбрания на президентских выборах действующего главы государства Азали Асумани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заведующего отделением неотложной помощи в больнице коморской столицы Морони Джабира Ибрахима.
"Доктор Джабир Ибрахим уточнил, что погибшему "вполне вероятно от пулевого ранения" был 21 год, добавив, что пятеро пострадавших получили "серьезные и опасные для жизни травмы грудной клетки", - передает агентство в четверг.
Ранее местное издание Habari Za Comores сообщало, что действующий президент Коморских островов Азали Асумани переизбран на пост главы государства. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони.
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