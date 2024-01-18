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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 18.01.2024 (обновлено: 07:05 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/belgorod-1921978080.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде ввели режим ракетной опасности, жителям рекомендуют оставаться дома, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:51
2024-01-18T07:05
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Белгороде ввели режим ракетной опасности, жителям рекомендуют оставаться дома, сообщается в Telegram-канале администрации города."РСЧС: Внимание! г. Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, также предупредил об оповещении."В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html
https://ria.ru/20240118/bespilotnik-1921966295.html
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белгород, безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность, жителям рекомендуют оставаться дома

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Белгороде ввели режим ракетной опасности, жителям рекомендуют оставаться дома, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«
"РСЧС: Внимание! г. Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.
Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, также предупредил об оповещении.
"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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