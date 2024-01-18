https://ria.ru/20240118/belgorod-1921978080.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.01.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде ввели режим ракетной опасности, жителям рекомендуют оставаться дома, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:51

2024-01-18T06:51

2024-01-18T07:05

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Белгороде ввели режим ракетной опасности, жителям рекомендуют оставаться дома, сообщается в Telegram-канале администрации города."РСЧС: Внимание! г. Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, также предупредил об оповещении."В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html

https://ria.ru/20240118/bespilotnik-1921966295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины