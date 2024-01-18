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Байден сфотографировался с женщиной, которой не было
Байден сфотографировался с женщиной, которой не было - РИА Новости, 18.01.2024
Байден сфотографировался с женщиной, которой не было
Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен, хотя она в тот момент находилась в другом месте. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T23:22
2024-01-18T23:22
2024-01-18T23:45
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен, хотя она в тот момент находилась в другом месте. "Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", — сказал глава Белого дома.После этого он тут же заявил, что все перепутал, и упомянутая им женщина находится сейчас в Вашингтоне.Байден регулярно допускает оговорки во время публичных мероприятий. Так, в конце октября прошлого года американский лидер поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гумпомощи в сектор Газы. Он также перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Белом доме.В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе сына. До этого в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи он забыл его название. Кроме того, глава государства не раз называл Камалу Харрис президентом и неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина.
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в мире, сша, северная каролина, вашингтон (штат), джо байден, абдель фаттах ас-сиси, нарендра моди
В мире, США, Северная Каролина, Вашингтон (штат), Джо Байден, Абдель Фаттах ас-Сиси, Нарендра Моди
Байден сфотографировался с женщиной, которой не было
Байден заявил, что сделал фото с женщиной, которая находилась в другом штате
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен, хотя она в тот момент находилась в другом месте.
"Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", — сказал глава Белого дома.
После этого он тут же заявил, что все перепутал, и упомянутая им женщина находится сейчас в Вашингтоне.
Байден регулярно допускает оговорки во время публичных мероприятий. Так, в конце октября прошлого года американский лидер поблагодарил палестинцев вместо президента Египта
Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гумпомощи в сектор Газы. Он также перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди
во время встречи с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак
и Иран, рассказывая о военной службе сына. До этого в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи он забыл его название.
Кроме того, глава государства не раз называл Камалу Харрис президентом и неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина.
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