https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html

Байден сфотографировался с женщиной, которой не было

Байден сфотографировался с женщиной, которой не было - РИА Новости, 18.01.2024

Байден сфотографировался с женщиной, которой не было

Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен, хотя она в тот момент находилась в другом месте. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T23:22

2024-01-18T23:22

2024-01-18T23:45

в мире

сша

северная каролина

вашингтон (штат)

джо байден

абдель фаттах ас-сиси

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен, хотя она в тот момент находилась в другом месте. "Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", — сказал глава Белого дома.После этого он тут же заявил, что все перепутал, и упомянутая им женщина находится сейчас в Вашингтоне.Байден регулярно допускает оговорки во время публичных мероприятий. Так, в конце октября прошлого года американский лидер поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гумпомощи в сектор Газы. Он также перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Белом доме.В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе сына. До этого в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи он забыл его название. Кроме того, глава государства не раз называл Камалу Харрис президентом и неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20240109/biden-1920393916.html

сша

северная каролина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северная каролина, вашингтон (штат), джо байден, абдель фаттах ас-сиси, нарендра моди