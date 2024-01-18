https://ria.ru/20240118/bankomat-1922030112.html
В КБР задержали мужчину, пытавшегося бензорезом вскрыть банкомат
В КБР задержали мужчину, пытавшегося бензорезом вскрыть банкомат - РИА Новости, 18.01.2024
В КБР задержали мужчину, пытавшегося бензорезом вскрыть банкомат
Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в попытке бензорезом вскрыть банкомат Сбербанка в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:39
2024-01-18T11:39
2024-01-18T11:39
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в попытке бензорезом вскрыть банкомат Сбербанка в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В декабре в Чегеме мужчина с помощью бензореза попытался вскрыть сейфовую часть банкомата "Сбера", где находилось 7,2 миллиона рублей. Но его усилия не увенчались успехом – сработали средства технической защиты. Сотрудники банка изучили записи камер наблюдения и вычислили нападающего. Они также проанализировали "финансовый профиль злоумышленника", установили адреса, где он может появиться, и отработали родственные связи. Вся эта информация была направлена правоохранительным органам. Задержан нападавший был 15 января, банк оказывает содействие в расследовании. "Нападения на банкоматы "Сбера" для злоумышленников всегда заканчиваются безрезультатно, а сами нападавшие выявляются и задерживаются", - заявили в пресс-службе банка.
https://ria.ru/20231218/bankomat-1916474670.html
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происшествия, чегем, сбер, сбербанк россии
Происшествия, Чегем, Сбер, Сбербанк России
В КБР задержали мужчину, пытавшегося бензорезом вскрыть банкомат
В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, пытавшегося бензорезом вскрыть банкомат
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в попытке бензорезом вскрыть банкомат Сбербанка в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
В декабре в Чегеме мужчина с помощью бензореза попытался вскрыть сейфовую часть банкомата "Сбера", где находилось 7,2 миллиона рублей. Но его усилия не увенчались успехом – сработали средства технической защиты.
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Сотрудники банка изучили записи камер наблюдения и вычислили нападающего. Они также проанализировали "финансовый профиль злоумышленника", установили адреса, где он может появиться, и отработали родственные связи. Вся эта информация была направлена правоохранительным органам. Задержан нападавший был 15 января, банк оказывает содействие в расследовании.
"Нападения на банкоматы "Сбера" для злоумышленников всегда заканчиваются безрезультатно, а сами нападавшие выявляются и задерживаются", - заявили в пресс-службе банка.
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