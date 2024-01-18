https://ria.ru/20240118/banki-1921976227.html

Источник опроверг сообщения об отказе Турции от платежей из России

Источник опроверг сообщения об отказе Турции от платежей из России - РИА Новости, 18.01.2024

Источник опроверг сообщения об отказе Турции от платежей из России

Информация в некоторых СМИ об "отказе" турецких государственных финансовых организаций работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:06

2024-01-18T06:06

2024-01-18T07:38

экономика

россия

турция

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Информация в некоторых СМИ об "отказе" турецких государственных финансовых организаций работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны на условиях анонимности. Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России. По сведениям газеты, они почти прекратились с 1 января, а экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Министерство торговли начало изучение этого вопроса. "Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договоренностей?" — сказал собеседник агентства. По его словам, турецкие государственные банки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими организациями. "Я не знаю, откуда появились такие слухи", — подчеркнул источник.Ранее на этой неделе собеседник агентства в одном из госбанков в Анкаре сообщил, что проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на страну в связи с западными санкциями. По словам источника, решение могут найти до конца недели. При этом он добавил, что банковский сектор страны не получал каких-либо доказательств содействия Анкары обходу санкций против Москвы. Посол Турции в России Акиф Чагатай Кылыч, в свою очередь, заявлял, что позиция Анкары по рестрикциям в адрес Москвы отличается от европейской, но республику нельзя назвать "объездной дороге" в этом вопросе.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, турция, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире