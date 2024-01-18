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Запад жестко ответил Украине на просьбу по России в Давосе, пишут СМИ

Запад жестко ответил Украине на просьбу по России в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Запад жестко ответил Украине на просьбу по России в Давосе, пишут СМИ

Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева, заявила представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер на заседании в РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева, заявила представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер на заседании в Давосе. Об этом пишет Reuters. "Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Никаких решений принято не было. Если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным. Ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи", — сказала она.Она также признала, что этот вопрос далек от своего разрешения.Ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петеге заявил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины.В ответ сенатор Ольга Ковитиди заявила, что США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы. В свою очередь, замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия даст зеркальный ответ в случае конфискации ее активов западными странами.В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестирование попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.

https://ria.ru/20240111/peskov-1920731475.html

https://ria.ru/20240118/ukraina-1921985435.html

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украина, россия, давос, евросоюз, euroclear, в мире