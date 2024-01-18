https://ria.ru/20240118/aeroporty-1922108267.html

Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация

Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация - РИА Новости, 18.01.2024

Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация

Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:24

2024-01-18T14:24

2024-01-18T14:53

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-каналеРанее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились."Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html

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общество, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), новости - туризм