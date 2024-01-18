https://ria.ru/20240118/aeroporty-1922108267.html
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация - РИА Новости, 18.01.2024
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация
Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:24
2024-01-18T14:24
2024-01-18T14:53
общество
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916653126_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_08d7ac86d886f7a743044039f34d333e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-каналеРанее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились."Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916653126_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b2046130f6e57a6083a135b2fa69d83a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация
Росавиация: ограничения для Шереметьево сняты, аэропорты Москвы работают штатно