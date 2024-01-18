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Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация - РИА Новости, 18.01.2024
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Туризм
 
14:24 18.01.2024 (обновлено: 14:53 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/aeroporty-1922108267.html
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация - РИА Новости, 18.01.2024
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация
Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:24
2024-01-18T14:53
общество
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-каналеРанее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились."Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html
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общество, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Временные ограничения для Шереметьево сняли, сообщила Росавиация

Росавиация: ограничения для Шереметьево сняты, аэропорты Москвы работают штатно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в международном аэропорту Шереметьево
Самолет в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале
Ранее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились.
«
"Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", - говорится в сообщении.
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ТуризмОбществоШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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