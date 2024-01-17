https://ria.ru/20240117/zhurnalisty-1921780590.html

В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам

В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам - РИА Новости, 17.01.2024

В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам

По делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии на 48 часов задержаны 11 действующих и бывших журналистов проектов “Темиров Live” и “Айт Айт Десе”, сообщил РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:40

2024-01-17T09:40

2024-01-17T09:40

в мире

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg

БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. По делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии на 48 часов задержаны 11 действующих и бывших журналистов проектов “Темиров Live” и “Айт Айт Десе”, сообщил адвокат Замир Жоошев. “Журналисты, задержанные на 48 часов: ﻿﻿﻿Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков”, - написал Жоошев на своей странице в социальной сети. По его словам, всех их подозревают в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. “Предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет”, - уточнил адвокат. В понедельник госкомитет нацбезопасности провел обыски в офисе одного из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии 24.kg по делу о пропаганде войны. Также сотрудниками спецслужб были допрошены генеральный директор и шеф-редакторы издания. Во вторник сотрудниками МВД по делу об организации массовых беспорядков были проведены обыски в изданиях “Темиров Live” и “Айт Айт Десе” - проектах с более скромным охватом, специализирующихся на журналистских расследованиях. Ряд сотрудников этих изданий также были доставлены в МВД для допроса.

https://ria.ru/20240117/vertolet-1921779662.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия