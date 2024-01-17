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В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам - РИА Новости, 17.01.2024
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09:40 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zhurnalisty-1921780590.html
В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам
В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам - РИА Новости, 17.01.2024
В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам
По делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии на 48 часов задержаны 11 действующих и бывших журналистов проектов “Темиров Live” и “Айт Айт Десе”, сообщил РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:40
2024-01-17T09:40
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. По делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии на 48 часов задержаны 11 действующих и бывших журналистов проектов “Темиров Live” и “Айт Айт Десе”, сообщил адвокат Замир Жоошев. “Журналисты, задержанные на 48 часов: ﻿﻿﻿Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков”, - написал Жоошев на своей странице в социальной сети. По его словам, всех их подозревают в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. “Предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет”, - уточнил адвокат. В понедельник госкомитет нацбезопасности провел обыски в офисе одного из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии 24.kg по делу о пропаганде войны. Также сотрудниками спецслужб были допрошены генеральный директор и шеф-редакторы издания. Во вторник сотрудниками МВД по делу об организации массовых беспорядков были проведены обыски в изданиях “Темиров Live” и “Айт Айт Десе” - проектах с более скромным охватом, специализирующихся на журналистских расследованиях. Ряд сотрудников этих изданий также были доставлены в МВД для допроса.
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии задержали 11 журналистов из-за призывов к массовым беспорядкам

Жоошев: по делу о призывах к беспорядкам в Киргизии задержаны 11 журналистов

© Sputnik / Аяна БайтемироваФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Флаг Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. По делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии на 48 часов задержаны 11 действующих и бывших журналистов проектов “Темиров Live” и “Айт Айт Десе”, сообщил адвокат Замир Жоошев.
«
“Журналисты, задержанные на 48 часов: ﻿﻿﻿Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков”, - написал Жоошев на своей странице в социальной сети.
По его словам, всех их подозревают в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам.
“Предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет”, - уточнил адвокат.
В понедельник госкомитет нацбезопасности провел обыски в офисе одного из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии 24.kg по делу о пропаганде войны. Также сотрудниками спецслужб были допрошены генеральный директор и шеф-редакторы издания.
Во вторник сотрудниками МВД по делу об организации массовых беспорядков были проведены обыски в изданиях “Темиров Live” и “Айт Айт Десе” - проектах с более скромным охватом, специализирующихся на журналистских расследованиях. Ряд сотрудников этих изданий также были доставлены в МВД для допроса.
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