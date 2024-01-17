https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921904757.html
На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.01.2024
На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:09
2024-01-17T17:09
2024-01-17T17:10
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в среду в 12:32 по времени UTC (15:32 мск) в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан, находящемся на южном острове Минданао. Очаг залегал на глубине 51 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921760565.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
EMSC: на юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6