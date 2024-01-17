https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921904757.html

На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.01.2024

На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:09

2024-01-17T17:09

2024-01-17T17:10

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в среду в 12:32 по времени UTC (15:32 мск) в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан, находящемся на южном острове Минданао. Очаг залегал на глубине 51 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921760565.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)