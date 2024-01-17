https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921760565.html

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232 - РИА Новости, 17.01.2024

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232

Число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии увеличилось до 232, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:18

2024-01-17T04:18

2024-01-17T04:18

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии увеличилось до 232, сообщило агентство Киодо. Ранее сообщалось, что, по данным на утро воскресенья, из-за землетрясений погибли 220 человек. Отмечалось, что пострадали 1036 человек, а с 20 не удается установить связь. Более 15 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 7,8 тысячи домохозяйств, без воды – 55,5 тысячи. В префектуре открыты 389 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 16,7 тысячи человек. Свыше 415 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Более 80% рыболовецких портов префектуры Исикава – 58 из 69 - оказались непригодны из-за землетрясения в связи с поднятием морского дна из-за сейсмических колебаний - акватория портов стала сушей, а также в результате разрушения построек и холодильных установок. В ряде рыболовецких портов море отступило на 250 и более метров, а подъем поверхности суши достигает иногда 4 метров. В результате последовавшего цунами 172 рыболовецких судна были унесены в море или перевернуты. В пострадавших от землетрясения и цунами районах Японии оказались затоплены 193 гектара земли.

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Максим Горбачев

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году