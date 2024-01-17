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Израиль заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС
Израиль заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2024
Израиль заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС
В Израиле объявили о гибели двух мужчин, находившихся в плену палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:09
2024-01-17T08:09
2024-01-17T11:55
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Израиле объявили о гибели двух мужчин, находившихся в плену палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel. "Кибуц Беэри во вторник объявил о том, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были "убиты" в плену у ХАМАС в Газе", — говорится в публикации.Кибуц призвал ХАМАС вернуть тела убитых и освободить оставшихся заложников.Шараби и Свирски были в числе более чем 240 заложников, которых палестинское движение захватило 7 октября, когда его вооруженные бойцы вторглись в южные районы Израиля. Жертвами нападения стали более 1200 человек, большинство из которых мирные жители.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС
Израильский кибуц Беэри заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС в Газе
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
В Израиле объявили о гибели двух мужчин, находившихся в плену палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel
.
"Кибуц Беэри во вторник объявил о том, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были "убиты" в плену у ХАМАС в Газе", — говорится в публикации.
США не смогут защитить Израиль
Кибуц призвал ХАМАС вернуть тела убитых и освободить оставшихся заложников.
Шараби и Свирски были в числе более чем 240 заложников, которых палестинское движение захватило 7 октября, когда его вооруженные бойцы вторглись в южные районы Израиля. Жертвами нападения стали более 1200 человек, большинство из которых мирные жители.
С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.
В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта