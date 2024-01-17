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Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины - РИА Новости, 17.01.2024
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12:21 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zakharova-1921820488.html
Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины
Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Украины, отметила, что именно "бригада Владимира Зеленского" поставила на карту РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:21
2024-01-17T12:21
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Украины, отметила, что именно "бригада Владимира Зеленского" поставила на карту существование Украины и ее людей, которые лишены права самим решать свою судьбу. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие, "потому что для Украины поставлено на карту существование". "Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает". "Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса", - посетовала она.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Мария Захарова
Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины

Захарова: бригада Зеленского открыла вопрос о существовании Украины на карте

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Украины, отметила, что именно "бригада Владимира Зеленского" поставила на карту существование Украины и ее людей, которые лишены права самим решать свою судьбу.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие, "потому что для Украины поставлено на карту существование".
«
"Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что "будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает".
"Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса", - посетовала она.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
Вчера, 11:51
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМария Захарова
 
 
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