https://ria.ru/20240117/yemen-1921828612.html

БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ

БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024

БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что три лодки и беспилотник приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:42

2024-01-17T12:42

2024-01-17T12:42

в мире

йемен

красное море

сша

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что три лодки и беспилотник приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты вблизи Йемена, передает агентство Рейтер. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в среду, что к контейнеровозу под флагом Мальты подошли три лодки и один беспилотный летательный аппарат в 10 милях к юго-западу от йеменского (города - ред.) Дубаб", – сказано в тексте. Отмечается, что сообщений о повреждениях или пострадавших нет. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240117/yemen-1921775867.html

https://ria.ru/20240117/yemen-1921775660.html

йемен

красное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене