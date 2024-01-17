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БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
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12:42 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/yemen-1921828612.html
БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ
БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что три лодки и беспилотник приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:42
2024-01-17T12:42
в мире
йемен
красное море
сша
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что три лодки и беспилотник приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты вблизи Йемена, передает агентство Рейтер. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в среду, что к контейнеровозу под флагом Мальты подошли три лодки и один беспилотный летательный аппарат в 10 милях к юго-западу от йеменского (города - ред.) Дубаб", – сказано в тексте. Отмечается, что сообщений о повреждениях или пострадавших нет. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240117/yemen-1921775867.html
https://ria.ru/20240117/yemen-1921775660.html
йемен
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в мире, йемен, красное море, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Красное море, США, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена, пишут СМИ

Reuters: БПЛА и три судна приблизились к контейнеровозу у берегов Йемена

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что три лодки и беспилотник приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты вблизи Йемена, передает агентство Рейтер.
«
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в среду, что к контейнеровозу под флагом Мальты подошли три лодки и один беспилотный летательный аппарат в 10 милях к юго-западу от йеменского (города - ред.) Дубаб", – сказано в тексте.
Красное море - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю
Вчера, 09:09
Отмечается, что сообщений о повреждениях или пострадавших нет.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене
Вчера, 09:09
 
В миреЙеменКрасное мореСШАДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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