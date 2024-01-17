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Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю - РИА Новости, 17.01.2024
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09:09 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/yemen-1921775867.html
Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю
Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю - РИА Новости, 17.01.2024
Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю
Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:09
2024-01-17T09:09
в мире
красное море
йемен
сша
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки, сообщил телеканал NHK. Ранее сообщалось, что такое решение приняла транспортная компания Nippon Yusen. Телеканал сообщает о том, что и два других крупнейших японских перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen решили временно остановить перевозки по Красному морю всеми судами. До сих пор три компании вводили такое ограничение лишь для судов, имеющих отношение к Израилю. Теперь оно будет распространяться на все суда. Как ожидается, теперь суда будут направляться по другим маршрутам, в частности, через Мыс Доброй Надежды, однако это приведет к удорожанию перевозок и более длительному времени на их осуществление. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240115/yemen-1921468481.html
https://radiosputnik.ru/20240116/zaschita-1921724836.html
https://ria.ru/20240116/rotterdam-1921672303.html
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в мире, красное море, йемен, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, США, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Три японские компании объявили о прекращении перевозок по Красному морю

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось, что такое решение приняла транспортная компания Nippon Yusen. Телеканал сообщает о том, что и два других крупнейших японских перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen решили временно остановить перевозки по Красному морю всеми судами.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно
15 января, 17:28
До сих пор три компании вводили такое ограничение лишь для судов, имеющих отношение к Израилю. Теперь оно будет распространяться на все суда.
Как ожидается, теперь суда будут направляться по другим маршрутам, в частности, через Мыс Доброй Надежды, однако это приведет к удорожанию перевозок и более длительному времени на их осуществление.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ узнали о согласии стран ЕС поддержать образование миссии в Красном море
16 января, 20:13
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море
16 января, 16:30
 
В миреКрасное мореЙеменСШАДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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