https://ria.ru/20240117/yemen-1921775867.html

Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю - РИА Новости, 17.01.2024

Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:09

2024-01-17T09:09

2024-01-17T09:09

в мире

красное море

йемен

сша

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки, сообщил телеканал NHK. Ранее сообщалось, что такое решение приняла транспортная компания Nippon Yusen. Телеканал сообщает о том, что и два других крупнейших японских перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen решили временно остановить перевозки по Красному морю всеми судами. До сих пор три компании вводили такое ограничение лишь для судов, имеющих отношение к Израилю. Теперь оно будет распространяться на все суда. Как ожидается, теперь суда будут направляться по другим маршрутам, в частности, через Мыс Доброй Надежды, однако это приведет к удорожанию перевозок и более длительному времени на их осуществление. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240115/yemen-1921468481.html

https://radiosputnik.ru/20240116/zaschita-1921724836.html

https://ria.ru/20240116/rotterdam-1921672303.html

красное море

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сша

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в мире, красное море, йемен, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене