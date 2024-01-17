https://ria.ru/20240117/yemen-1921775660.html

Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене

Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене - РИА Новости, 17.01.2024

Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене

Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, так как рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:09

2024-01-17T09:09

2024-01-17T09:09

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сша

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мария захарова

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, так как рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Они привыкли когда надо осуществлять бомбардировки по любым объектам - военным, гражданским, социальным. Им всё равно. Им абсолютно всё равно, кто на какой стороне истории, есть ли там мирные жители, сколько там женщин, детей, стариков. А могут ли вывезти оттуда людей обездвиженных, которые проходят лечение - всё равно. Им абсолютно всё равно, и всегда было всё равно, исторически всё равно", - заявила Захарова. По ее предположению, это происходит потому, что представители Запада знают, что "потом сотрут любую табличку, сожгут любой учебник истории, снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах, и поставят ложный памятник, напишут ложный учебник и прибьют ложную табличку". "Всё равно, что сегодня происходит. Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура - насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона. Насколько они смогут создать у себя внутри, в США в первую очередь, ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей - вот что их сейчас волнует", - резюмировала Захарова. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, сша, великобритания, мария захарова, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла