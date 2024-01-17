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Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене - РИА Новости, 17.01.2024
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09:09 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/yemen-1921775660.html
Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене
Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене - РИА Новости, 17.01.2024
Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене
Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, так как рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:09
2024-01-17T09:09
в мире
йемен
сша
великобритания
мария захарова
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, так как рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Они привыкли когда надо осуществлять бомбардировки по любым объектам - военным, гражданским, социальным. Им всё равно. Им абсолютно всё равно, кто на какой стороне истории, есть ли там мирные жители, сколько там женщин, детей, стариков. А могут ли вывезти оттуда людей обездвиженных, которые проходят лечение - всё равно. Им абсолютно всё равно, и всегда было всё равно, исторически всё равно", - заявила Захарова. По ее предположению, это происходит потому, что представители Запада знают, что "потом сотрут любую табличку, сожгут любой учебник истории, снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах, и поставят ложный памятник, напишут ложный учебник и прибьют ложную табличку". "Всё равно, что сегодня происходит. Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура - насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона. Насколько они смогут создать у себя внутри, в США в первую очередь, ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей - вот что их сейчас волнует", - резюмировала Захарова. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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в мире, йемен, сша, великобритания, мария захарова, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла
В мире, Йемен, США, Великобритания, Мария Захарова, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла
Захарова: западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене

Захарова: Запад привык бомбить любые объекты - военные, гражданские, социальные

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, так как рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Они привыкли когда надо осуществлять бомбардировки по любым объектам - военным, гражданским, социальным. Им всё равно. Им абсолютно всё равно, кто на какой стороне истории, есть ли там мирные жители, сколько там женщин, детей, стариков. А могут ли вывезти оттуда людей обездвиженных, которые проходят лечение - всё равно. Им абсолютно всё равно, и всегда было всё равно, исторически всё равно", - заявила Захарова.
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По ее предположению, это происходит потому, что представители Запада знают, что "потом сотрут любую табличку, сожгут любой учебник истории, снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах, и поставят ложный памятник, напишут ложный учебник и прибьют ложную табличку".
"Всё равно, что сегодня происходит. Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура - насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона. Насколько они смогут создать у себя внутри, в США в первую очередь, ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей - вот что их сейчас волнует", - резюмировала Захарова.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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