https://ria.ru/20240117/vyplaty-1921795506.html
В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам
В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам - РИА Новости, 17.01.2024
В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам
Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, в соответствии с которым молодожены смогли бы получить единовременную выплату в размере 10 000... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:53
2024-01-17T10:53
2024-01-17T11:57
общество
госдума рф
лдпр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897799353_0:22:3486:1983_1920x0_80_0_0_d81c3d2daefef8a9d9b50293b1ecba62.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, в соответствии с которым молодожены смогли бы получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. Законопроект был внесен фракцией ЛДПР в октябре. Инициативой предлагается установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет. По мнению председателя комитета Нины Останиной необходимо поддерживать молодоженов более глобально, необходимы комплексные меры поддержки, а не просто одна выплата 10 000 рублей.Зампред комитета Виталий Милонов в свою очередь заявил, что в России проблема заключатеся в большом количестве разводов."Если бы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, ...а при расторжении 100 тысяч рублей штраф, я бы поддержал, или обязательные работы в зоне СВО... Надо наказывать за разводы", - сказал он в ходе заседания.
https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897799353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8c525347908bcaa4624f4ac964e2423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам
Комитет Госдумы по семье не поддержал проект о выплате 10 000 рублей молодоженам
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, в соответствии с которым молодожены смогли бы получить единовременную выплату в размере 10 000 руб.
Законопроект был внесен фракцией ЛДПР в октябре. Инициативой предлагается установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет.
По мнению председателя комитета Нины Останиной необходимо поддерживать молодоженов более глобально, необходимы комплексные меры поддержки, а не просто одна выплата 10 000 рублей.
Зампред комитета Виталий Милонов в свою очередь заявил, что в России проблема заключатеся в большом количестве разводов.
"Если бы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, ...а при расторжении 100 тысяч рублей штраф, я бы поддержал, или обязательные работы в зоне СВО... Надо наказывать за разводы", - сказал он в ходе заседания.
Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью