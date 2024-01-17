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В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам

В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам - РИА Новости, 17.01.2024

В Госдуме не поддержали проект о выплате 10 000 рублей молодоженам

Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, в соответствии с которым молодожены смогли бы получить единовременную выплату в размере 10 000... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:53

2024-01-17T10:53

2024-01-17T11:57

общество

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, в соответствии с которым молодожены смогли бы получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. Законопроект был внесен фракцией ЛДПР в октябре. Инициативой предлагается установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет. По мнению председателя комитета Нины Останиной необходимо поддерживать молодоженов более глобально, необходимы комплексные меры поддержки, а не просто одна выплата 10 000 рублей.Зампред комитета Виталий Милонов в свою очередь заявил, что в России проблема заключатеся в большом количестве разводов."Если бы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, ...а при расторжении 100 тысяч рублей штраф, я бы поддержал, или обязательные работы в зоне СВО... Надо наказывать за разводы", - сказал он в ходе заседания.

https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html

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