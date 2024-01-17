https://ria.ru/20240117/voznagrazhdenie-1921796437.html

В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях

В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях - РИА Новости, 17.01.2024

В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях

Пермякам будут платить по пять тысяч рублей за сообщения в полицию о пьяных водителях, мера принята из-за увеличения в 2023 году числа ДТП с участием граждан в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:59

2024-01-17T10:59

2024-01-17T10:59

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Пермякам будут платить по пять тысяч рублей за сообщения в полицию о пьяных водителях, мера принята из-за увеличения в 2023 году числа ДТП с участием граждан в состоянии опьянения, сообщил краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. "Разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о случаях управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Предлагается принять постановление правительства об установлении расходных обязательств... Объем финансирования - 250 тысяч рублей на 2024-2026 годы ежегодно", - сказал Батмазов на заседании краевого правительства. Глава ведомства указал, что в 2023 году увеличилось количество ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей: с января по ноябрь произошло 224 таких автоаварии (на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года), в результате 55 человек погибли, более 300 получили травмы. Предполагается, что принятое краевым кабмином решение позволит сделать ситуацию на дорогах более безопасной. Жителям Пермского края, претендующим на выплату, нужно будет обращаться с заявлением в министерство территориальной безопасности.

https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906887194.html

пермский край

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пермский край, общество