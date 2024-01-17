Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/voznagrazhdenie-1921796437.html
В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях
В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях - РИА Новости, 17.01.2024
В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях
Пермякам будут платить по пять тысяч рублей за сообщения в полицию о пьяных водителях, мера принята из-за увеличения в 2023 году числа ДТП с участием граждан в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:59
2024-01-17T10:59
пермский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75814/63/758146329_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_97977c4e82540e3b1797da12baf0ea4e.jpg
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Пермякам будут платить по пять тысяч рублей за сообщения в полицию о пьяных водителях, мера принята из-за увеличения в 2023 году числа ДТП с участием граждан в состоянии опьянения, сообщил краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. "Разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о случаях управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Предлагается принять постановление правительства об установлении расходных обязательств... Объем финансирования - 250 тысяч рублей на 2024-2026 годы ежегодно", - сказал Батмазов на заседании краевого правительства. Глава ведомства указал, что в 2023 году увеличилось количество ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей: с января по ноябрь произошло 224 таких автоаварии (на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года), в результате 55 человек погибли, более 300 получили травмы. Предполагается, что принятое краевым кабмином решение позволит сделать ситуацию на дорогах более безопасной. Жителям Пермского края, претендующим на выплату, нужно будет обращаться с заявлением в министерство территориальной безопасности.
https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906887194.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75814/63/758146329_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_4a36086346a2efc8ef1d9bee97081cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, общество
Пермский край, Общество
В Пермском крае будут платить за сообщения в полицию о пьяных водителях

В Пермском крае будут платить пять тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях

© Fotolia / Filippo RomeoВождение в нетрезвом виде
Вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Fotolia / Filippo Romeo
Вождение в нетрезвом виде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Пермякам будут платить по пять тысяч рублей за сообщения в полицию о пьяных водителях, мера принята из-за увеличения в 2023 году числа ДТП с участием граждан в состоянии опьянения, сообщил краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов.
«
"Разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о случаях управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Предлагается принять постановление правительства об установлении расходных обязательств... Объем финансирования - 250 тысяч рублей на 2024-2026 годы ежегодно", - сказал Батмазов на заседании краевого правительства.
Глава ведомства указал, что в 2023 году увеличилось количество ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей: с января по ноябрь произошло 224 таких автоаварии (на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года), в результате 55 человек погибли, более 300 получили травмы. Предполагается, что принятое краевым кабмином решение позволит сделать ситуацию на дорогах более безопасной.
Жителям Пермского края, претендующим на выплату, нужно будет обращаться с заявлением в министерство территориальной безопасности.
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
2 ноября 2023, 12:04
 
Пермский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала