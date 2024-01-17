https://ria.ru/20240117/voenkomaty-1921898597.html

Омбудсмен Рады заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей

Омбудсмен Рады заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей - РИА Новости, 17.01.2024

Омбудсмен Рады заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей

Сотрудники украинских военкоматов не имеют права требовать документы для проверки и физически задерживать людей для мобилизации, заявил в среду уполномоченный... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:43

2024-01-17T16:43

2024-01-17T16:43

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов не имеют права требовать документы для проверки и физически задерживать людей для мобилизации, заявил в среду уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. "Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию "Новое время". Он отметил, что выступил против предложенного в законопроекте кабмина по мобилизации расширения полномочий военкоматов. "Я напрямую сказал, что ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей конституции. Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы?" - добавил Лубинец. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913293616.html

https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html

https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921080212.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины