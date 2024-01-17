https://ria.ru/20240117/vladivostok-1921790069.html
Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года
Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года - РИА Новости, 17.01.2024
Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года
Синоптики в среду зафиксировали во Владивостоке температурный рекорд: воздух прогрелся до 4,2°, что больше, чем предыдущий максимум 1950 года, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:31
2024-01-17T10:31
2024-01-17T12:22
общество
владивосток
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Синоптики в среду зафиксировали во Владивостоке температурный рекорд: воздух прогрелся до 4,2°, что больше, чем предыдущий максимум 1950 года, сообщает Примгидромет. "Сегодня, 17 января, во Владивостоке установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха во Владивостоке была зафиксирована на отметке +4,2°С. Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9°", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд во Владивостоке продержался 74 года: в 1950 году в этот день зафиксировано +0,3°. По данным главы Примгидромета Бориса Кубая, в среду начала движение с севера на юг высотная фронтальная зона, долго находившаяся над территорией Якутии. Сейчас Приморский край находится в ее самой теплой части. Температура воздуха в нижней тропосфере повысилась до -4°, а в ряде районов Приморья у поверхности земли - до плюсовых значений. По прогнозам синоптиков, в четверг в регионе вновь похолодает. Во Владивостоке ожидается до -7…-11°.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, приморский край, примгидромет
Общество, Владивосток, Приморский край, Примгидромет
Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года
Во Владивостоке зафиксировали 4,2 градуса тепла, побит рекорд 17 января 1950 г