https://ria.ru/20240117/vladivostok-1921790069.html

Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года

Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года - РИА Новости, 17.01.2024

Во Владивостоке обновился температурный рекорд, продержавшийся 74 года

Синоптики в среду зафиксировали во Владивостоке температурный рекорд: воздух прогрелся до 4,2°, что больше, чем предыдущий максимум 1950 года, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:31

2024-01-17T10:31

2024-01-17T12:22

общество

владивосток

приморский край

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Синоптики в среду зафиксировали во Владивостоке температурный рекорд: воздух прогрелся до 4,2°, что больше, чем предыдущий максимум 1950 года, сообщает Примгидромет. "Сегодня, 17 января, во Владивостоке установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха во Владивостоке была зафиксирована на отметке +4,2°С. Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9°", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд во Владивостоке продержался 74 года: в 1950 году в этот день зафиксировано +0,3°. По данным главы Примгидромета Бориса Кубая, в среду начала движение с севера на юг высотная фронтальная зона, долго находившаяся над территорией Якутии. Сейчас Приморский край находится в ее самой теплой части. Температура воздуха в нижней тропосфере повысилась до -4°, а в ряде районов Приморья у поверхности земли - до плюсовых значений. По прогнозам синоптиков, в четверг в регионе вновь похолодает. Во Владивостоке ожидается до -7…-11°.

https://ria.ru/20240117/snegopad-1921772876.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владивосток, приморский край, примгидромет