https://ria.ru/20240117/vladivostok-1921767894.html
Во Владивостоке родилась девочка весом почти шесть килограммов
Во Владивостоке родилась девочка весом почти шесть килограммов - РИА Новости, 17.01.2024
Во Владивостоке родилась девочка весом почти шесть килограммов
Во Владивостоке появилась на свет крупная девочка весом почти 6 килограммов, сообщает Владивостокский роддом №3 в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:43
2024-01-17T07:43
2024-01-17T07:43
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Во Владивостоке появилась на свет крупная девочка весом почти 6 килограммов, сообщает Владивостокский роддом №3 в своем Telegram-канале. "В нашем роддоме на свет появилась почти 6-килограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье, ее вес достиг 5760 граммов, а рост 53 см. Кстати, ее брат и сестра тоже крепыши: вес первого был 4000 гр, а второго - 5600 гр", - говорится в сообщении роддома. Отмечается, что малышка с мамой чувствуют себя хорошо и находятся под чутким контролем врачей. "Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что девочка будет настолько велика, не ожидал никто. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений", - рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением роддома Наталья Король, слова которой приводятся в сообщении. В ноябре 2023 года во Владивостоке в этом же роддоме появился на свет мальчик ростом 60 сантиметров и весом более 5 кг.
https://ria.ru/20240110/putin-1920484231.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток
Во Владивостоке родилась девочка весом почти шесть килограммов
Во Владивостоке появилась на свет крупная девочка весом почти шесть килограммов
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости.
Во Владивостоке появилась на свет крупная девочка весом почти 6 килограммов, сообщает Владивостокский роддом №3 в своем Telegram-канале
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"В нашем роддоме на свет появилась почти 6-килограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье, ее вес достиг 5760 граммов, а рост 53 см. Кстати, ее брат и сестра тоже крепыши: вес первого был 4000 гр, а второго - 5600 гр", - говорится в сообщении роддома.
Отмечается, что малышка с мамой чувствуют себя хорошо и находятся под чутким контролем врачей.
"Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что девочка будет настолько велика, не ожидал никто. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений", - рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением роддома Наталья Король, слова которой приводятся в сообщении.
В ноябре 2023 года во Владивостоке в этом же роддоме появился на свет мальчик ростом 60 сантиметров и весом более 5 кг.
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