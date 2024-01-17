Рейтинг@Mail.ru
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vaktsiny-1921835471.html
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин
Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:05
2024-01-17T13:05
здоровье - общество
россия
николай патрушев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604286320_0:572:2623:2047_1920x0_80_0_0_d80b34686f1668837473a50dcda6bb9e.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере. "Рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней... Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего в целях реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Подчеркнуто, что одним из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней является развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории нашей страны по полному производственному циклу", - говорится в сообщении. Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций, указывал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Задача обеспечения страны собственными вакцинами против актуальных болезней поставлена в стратегии национальной безопасности РФ.
https://ria.ru/20240117/koklyush-1921818695.html
https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604286320_231:489:2309:2047_1920x0_80_0_0_66277dc03a468902a8bc7bcb2113dfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, николай патрушев, общество
Здоровье - Общество, Россия, Николай Патрушев, Общество
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин

Эксперты призвали усилить контроль за сырьем для вакцин, закупаемым за рубежом

© РИА Новости / Абид Мажар | Перейти в медиабанкДевушка во время вакцинации
Девушка во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Абид Мажар
Перейти в медиабанк
Девушка во время вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере.
«
"Рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней... Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Вакцина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Вчера, 12:17
Разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего в целях реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
"Подчеркнуто, что одним из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней является развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории нашей страны по полному производственному циклу", - говорится в сообщении.
Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций, указывал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Задача обеспечения страны собственными вакцинами против актуальных болезней поставлена в стратегии национальной безопасности РФ.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
29 декабря 2023, 14:46
 
Здоровье - ОбществоРоссияНиколай ПатрушевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала