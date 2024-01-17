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Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин
Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:05
2024-01-17T13:05
2024-01-17T13:05
здоровье - общество
россия
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере. "Рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней... Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего в целях реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Подчеркнуто, что одним из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней является развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории нашей страны по полному производственному циклу", - говорится в сообщении. Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций, указывал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Задача обеспечения страны собственными вакцинами против актуальных болезней поставлена в стратегии национальной безопасности РФ.
https://ria.ru/20240117/koklyush-1921818695.html
https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html
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здоровье - общество, россия, николай патрушев, общество
Здоровье - Общество, Россия, Николай Патрушев, Общество
Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин
Эксперты призвали усилить контроль за сырьем для вакцин, закупаемым за рубежом
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере.
«
"Рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней... Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
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Разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего в целях реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
"Подчеркнуто, что одним из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней является развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории нашей страны по полному производственному циклу", - говорится в сообщении.
Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций, указывал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Задача обеспечения страны собственными вакцинами против актуальных болезней поставлена в стратегии национальной безопасности РФ.
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