https://ria.ru/20240117/vaktsiny-1921835471.html

Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин

Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперты призвали усилить контроль за зарубежным сырьем для вакцин

Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:05

2024-01-17T13:05

2024-01-17T13:05

здоровье - общество

россия

николай патрушев

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают важным усилить контроль за вакцинами и фармацевтическими субстанциями для них, поставляемыми в Россию из-за рубежа, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере. "Рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней... Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего в целях реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Подчеркнуто, что одним из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней является развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории нашей страны по полному производственному циклу", - говорится в сообщении. Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций, указывал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Задача обеспечения страны собственными вакцинами против актуальных болезней поставлена в стратегии национальной безопасности РФ.

https://ria.ru/20240117/koklyush-1921818695.html

https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html

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здоровье - общество, россия, николай патрушев, общество