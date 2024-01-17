https://ria.ru/20240117/ukraina-1921775043.html
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 17.01.2024
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины
Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:06
2024-01-17T09:06
2024-01-17T11:19
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл.В июне 2022-го ЕС приостановил на год взимание пошлин на все украинские товары, чтобы помочь Киеву нарастить экспорт. Затем этот режим продлили до июня 2024 года."Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на днях встретился с европейскими фермерами, которые выразили озабоченность из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции и призвали ЕК усилить контроль в этой области. В комиссии пообещали учесть эти озабоченности при принятии решения.С марта 2022 года Еврокомиссия запустила так называемые "маршруты солидарности" — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза украинского зерна. Предполагалось, что поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса украинской сельхозпродукции стала оседать в соседних странах, что уже к осени спровоцировало там кризис аграрного перепроизводства.В марте 2023-го пять граничащих с Украиной стран Евросоюза — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к ЕК с просьбой вмешаться в кризис. Та с 2 мая ввела ограничение на свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в этих странах, а они должны были отменить собственные меры в отношении украинской сельхохпродукции.Ограничения действовали до 15 сентября, но затем ЕК решила их не продлевать, а обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши снова ввели односторонние запреты на ввоз украинской сельхозпродукции.
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в мире, украина, киев, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины
Жилл: ЕК готовит продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до 2025 года
БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл.
В июне 2022-го ЕС
приостановил на год взимание пошлин на все украинские товары, чтобы помочь Киеву
нарастить экспорт. Затем этот режим продлили до июня 2024 года.
«
"Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на днях встретился с европейскими фермерами, которые выразили озабоченность из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции и призвали ЕК усилить контроль в этой области. В комиссии пообещали учесть эти озабоченности при принятии решения.
С марта 2022 года Еврокомиссия запустила так называемые "маршруты солидарности" — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза украинского зерна. Предполагалось, что поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса украинской сельхозпродукции стала оседать в соседних странах, что уже к осени спровоцировало там кризис аграрного перепроизводства.
В марте 2023-го пять граничащих с Украиной стран Евросоюза — Болгария
, Венгрия
, Польша
, Румыния
и Словакия
— обратились к ЕК с просьбой вмешаться в кризис. Та с 2 мая ввела ограничение на свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в этих странах, а они должны были отменить собственные меры в отношении украинской сельхохпродукции.
Ограничения действовали до 15 сентября, но затем ЕК решила их не продлевать, а обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши снова ввели односторонние запреты на ввоз украинской сельхозпродукции.
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