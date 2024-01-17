Рейтинг@Mail.ru
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 17.01.2024 (обновлено: 11:19 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921775043.html
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 17.01.2024
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины
Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:06
2024-01-17T11:19
в мире
украина
киев
венгрия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл.В июне 2022-го ЕС приостановил на год взимание пошлин на все украинские товары, чтобы помочь Киеву нарастить экспорт. Затем этот режим продлили до июня 2024 года.&quot;Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на днях встретился с европейскими фермерами, которые выразили озабоченность из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции и призвали ЕК усилить контроль в этой области. В комиссии пообещали учесть эти озабоченности при принятии решения.С марта 2022 года Еврокомиссия запустила так называемые "маршруты солидарности" — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза украинского зерна. Предполагалось, что поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса украинской сельхозпродукции стала оседать в соседних странах, что уже к осени спровоцировало там кризис аграрного перепроизводства.В марте 2023-го пять граничащих с Украиной стран Евросоюза — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к ЕК с просьбой вмешаться в кризис. Та с 2 мая ввела ограничение на свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в этих странах, а они должны были отменить собственные меры в отношении украинской сельхохпродукции.Ограничения действовали до 15 сентября, но затем ЕК решила их не продлевать, а обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши снова ввели односторонние запреты на ввоз украинской сельхозпродукции.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК сообщили о возможном продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины

Жилл: ЕК готовит продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность продления еще на год режима беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе сельхозпродукции, сообщил РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл.
В июне 2022-го ЕС приостановил на год взимание пошлин на все украинские товары, чтобы помочь Киеву нарастить экспорт. Затем этот режим продлили до июня 2024 года.
«

"Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на днях встретился с европейскими фермерами, которые выразили озабоченность из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции и призвали ЕК усилить контроль в этой области. В комиссии пообещали учесть эти озабоченности при принятии решения.
С марта 2022 года Еврокомиссия запустила так называемые "маршруты солидарности" — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза украинского зерна. Предполагалось, что поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса украинской сельхозпродукции стала оседать в соседних странах, что уже к осени спровоцировало там кризис аграрного перепроизводства.
В марте 2023-го пять граничащих с Украиной стран Евросоюза — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к ЕК с просьбой вмешаться в кризис. Та с 2 мая ввела ограничение на свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в этих странах, а они должны были отменить собственные меры в отношении украинской сельхохпродукции.
Ограничения действовали до 15 сентября, но затем ЕК решила их не продлевать, а обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши снова ввели односторонние запреты на ввоз украинской сельхозпродукции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВенгрияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала