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"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:15
2024-01-17T02:15
2024-01-17T02:16
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл Биененфельд."Прямо сейчас администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия — чтобы не признавать унизительное поражение прямо в год выборов. Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера", — написал журналист.По его словам, такой сценарий в восточноевропейской стране готовился Госдепом и Пентагоном задолго до его начала без ведома Дональда Трампа.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Джо Байден
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
AT: украинский конфликт не окончен из-за нежелания США признать свое поражение