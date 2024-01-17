https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html

"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине

"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.01.2024

"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:16

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл Биененфельд."Прямо сейчас администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия — чтобы не признавать унизительное поражение прямо в год выборов. Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера", — написал журналист.По его словам, такой сценарий в восточноевропейской стране готовился Госдепом и Пентагоном задолго до его начала без ведома Дональда Трампа.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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