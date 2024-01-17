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"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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02:15 17.01.2024 (обновлено: 02:16 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:15
2024-01-17T02:16
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.&quot;Прямо сейчас администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия — чтобы не признавать унизительное поражение прямо в год выборов. Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера&quot;, — написал журналист.По его словам, такой сценарий в восточноевропейской стране готовился Госдепом и Пентагоном задолго до его начала без ведома Дональда Трампа.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, государственный департамент сша, министерство обороны сша, джо байден
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Джо Байден
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине

AT: украинский конфликт не окончен из-за нежелания США признать свое поражение

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов, пишет обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.
«

"Прямо сейчас администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия — чтобы не признавать унизительное поражение прямо в год выборов. Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера", — написал журналист.

По его словам, такой сценарий в восточноевропейской стране готовился Госдепом и Пентагоном задолго до его начала без ведома Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В США сделали резкое заявление о создании армии для захвата России
01:18
 
В миреРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАДжо Байден
 
 
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