https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html

Эксперт прокомментировал удары Ирана по группировке в Пакистане

Эксперт прокомментировал удары Ирана по группировке в Пакистане - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперт прокомментировал удары Ирана по группировке в Пакистане

Удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане были... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:14

2024-01-17T17:14

2024-01-17T17:14

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане были посланием Лондону и Вашингтону, они не нарушат связи Ирана и Пакистана и не приведут к усилению ядерной угрозы, заявил РИА Новости иранский аналитик по международным вопросам Рухолла Модаббер. Накануне вечером КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. "Две операции Тегерана (связанные с ликвидацией - ред.) одной из баз группировки "Джейш аль-Адль" в районе Кух-е Сабз (пакистанского Белуджистана - ред.) были прямым посланием Великобритании и США, (говорящим о том, что - ред.) ради защиты своих интересов Иран появится в любой точке, где бы ни возникала угроза, даже если эта точка находится в ядерной державе", - сказал Модаббер. Эксперт отметил, что высокопоставленные чиновники США и Великобритании совершили "стратегическую ошибку", полагая, что Тегеран не реализует свои угрозы. Он подчеркнул, что удары по Пакистану свидетельствуют о том, что угрозы Ирана реальны, однако исполняются расчетливо и "в свое время". Осуществив операции в пакистанском Белуджистане, поясняет Модаббер, Иран "убил одним выстрелом двух зайцев": не только послал сигнал Вашингтону и Лондону, но и оказал сопротивление террористической группировке, взяв на себя, таким образом, часть обязательств Пакистана в вопросе борьбы с терроризмом. Произошедшее, утверждает эксперт, не испортит крепкие отношения между Тегераном и Исламабадом и не приведет к эскалации ядерной угрозы. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия. Представитель пакистанского МИД в среду заявила, что Исламабад после иранских ударов по территории Пакистана сообщил Тегерану о решении отозвать своего посла. Она также подчеркнула, что иранский посол в Пакистане, который в настоящее время посещает Иран, на данный момент вернуться в Пакистан не сможет.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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