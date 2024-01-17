Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России
Турецкие банки отказываются принимать переводы из России из-за санкций
© AP Photo / Mucahid YapiciТурецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле
© AP Photo / Mucahid Yapici
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Турецкие экспортеры сталкиваются с отказами местных банков принимать денежные переводы из России, ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель одной из компаний на условиях анонимности.
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"Вчера некоторые представители наших бизнес-кругов встречались с председателем Ассамблеи экспортеров Турции. Было заявлено, что ситуация нормализуется в ближайшие дни", — сообщил собеседник агентства, чья компания занимается поставками косметической и бытовой продукции на российский рынок.
Он добавил, что о полном решении проблемы можно будет говорить не ранее чем в следующем месяце.
Накануне турецкое издание Ekonomim написало, что денежные переводы из России практически прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения бизнеса. Министерство торговли начало изучение вопроса.
Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции ранее на этой неделе сообщил, что проблема с транзакциями вызвана давлением на Анкару в связи с западными санкциями против России. По словам собеседника агентства, решение могут найти уже до конца недели. Он подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств содействия турецкой стороны обходу антироссийских санкций.
Как заявлял главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, мнения Анкары и Брюсселя по поводу антироссийских санкций различаются, но республика — это не "объездная дорога" в этом вопросе.