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Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России - РИА Новости, 17.01.2024
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10:11 17.01.2024 (обновлено: 11:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/turtsiya-1921785090.html
Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России
Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России - РИА Новости, 17.01.2024
Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России
Турецкие экспортеры сталкиваются с отказами местных банков принимать денежные переводы из России, ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время, сообщил РИА... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:11
2024-01-17T11:10
в мире
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Турецкие экспортеры сталкиваются с отказами местных банков принимать денежные переводы из России, ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель одной из компаний на условиях анонимности."Вчера некоторые представители наших бизнес-кругов встречались с председателем Ассамблеи экспортеров Турции. Было заявлено, что ситуация нормализуется в ближайшие дни", — сообщил собеседник агентства, чья компания занимается поставками косметической и бытовой продукции на российский рынок.Он добавил, что о полном решении проблемы можно будет говорить не ранее чем в следующем месяце.Накануне турецкое издание Ekonomim написало, что денежные переводы из России практически прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения бизнеса. Министерство торговли начало изучение вопроса.Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции ранее на этой неделе сообщил, что проблема с транзакциями вызвана давлением на Анкару в связи с западными санкциями против России. По словам собеседника агентства, решение могут найти уже до конца недели. Он подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств содействия турецкой стороны обходу антироссийских санкций.Как заявлял главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, мнения Анкары и Брюсселя по поводу антироссийских санкций различаются, но республика — это не "объездная дорога" в этом вопросе.
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россия
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в мире, экономика, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Источник: турецким экспортерам обещали наладить систему платежей из России

Турецкие банки отказываются принимать переводы из России из-за санкций

© AP Photo / Mucahid YapiciТурецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Mucahid Yapici
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Турецкие экспортеры сталкиваются с отказами местных банков принимать денежные переводы из России, ситуацию обещают нормализовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель одной из компаний на условиях анонимности.
«
"Вчера некоторые представители наших бизнес-кругов встречались с председателем Ассамблеи экспортеров Турции. Было заявлено, что ситуация нормализуется в ближайшие дни", — сообщил собеседник агентства, чья компания занимается поставками косметической и бытовой продукции на российский рынок.
Он добавил, что о полном решении проблемы можно будет говорить не ранее чем в следующем месяце.
Накануне турецкое издание Ekonomim написало, что денежные переводы из России практически прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения бизнеса. Министерство торговли начало изучение вопроса.
Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции ранее на этой неделе сообщил, что проблема с транзакциями вызвана давлением на Анкару в связи с западными санкциями против России. По словам собеседника агентства, решение могут найти уже до конца недели. Он подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств содействия турецкой стороны обходу антироссийских санкций.
Как заявлял главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, мнения Анкары и Брюсселя по поводу антироссийских санкций различаются, но республика — это не "объездная дорога" в этом вопросе.
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В миреЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)Владимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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