https://ria.ru/20240117/turtsiya-1921765678.html

Источник подтвердил сложности с денежными переводами из России в Турцию

Источник подтвердил сложности с денежными переводами из России в Турцию - РИА Новости, 17.01.2024

Источник подтвердил сложности с денежными переводами из России в Турцию

Банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну, но эта ситуация может найти свое решение до конца недели, сообщил РИА... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:06

2024-01-17T07:06

2024-01-17T11:10

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россия

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санкции в отношении россии

ибрагим калын

мевлют чавушоглу

новости - туризм

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну, но эта ситуация может найти свое решение до конца недели, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны.Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России. В частности, по сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Согласно изданию, министерство торговли начало изучение этого вопроса. Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, вопрос решается, сообщил ранее РИА Новости источник в одном из госбанков страны в Анкаре. "Ожидаем, что до конца недели ситуация найдет свое решение", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с денежными переводами из России. На уточняющий вопрос, получал ли банковский сектор Турции какие-либо доказательства о содействии обходу антироссийских санкций, собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день турецкой стороне не были предъявлены какие-либо доказательства. "Мы не получали таких фактов", - подчеркнул он. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912269214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, ибрагим калын, мевлют чавушоглу, новости - туризм