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Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран
Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран - РИА Новости, 17.01.2024
Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил важности соблюдения территориальной целостности стран. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:31
2024-01-17T14:31
2024-01-17T14:31
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил важности соблюдения территориальной целостности стран. "Если мы начнем соглашаться с тем, что территориальная целостность стран может нарушаться, мы создадим хаос в мире", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, в мире есть много стран, у которых могут быть притязания на территории других государств. "Есть так много ситуаций, когда меньшинства могут в определенный момент заявить, что они принадлежат к другой стране. Крайне важно, чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался", - подчеркнул он. Он выразил мнение о том, что "важно вновь подтвердить принцип территориальной целостности Украины и любой другой страны". Генсек добавил, что "это будет непросто, ситуация сложная".
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в мире, давос, украина, антониу гутерреш, оон
В мире, Давос, Украина, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран
Гутерреш заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран
ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил важности соблюдения территориальной целостности стран.
«
"Если мы начнем соглашаться с тем, что территориальная целостность стран может нарушаться, мы создадим хаос в мире", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе
.
По его словам, в мире есть много стран, у которых могут быть притязания на территории других государств. "Есть так много ситуаций, когда меньшинства могут в определенный момент заявить, что они принадлежат к другой стране. Крайне важно, чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался", - подчеркнул он.
Он выразил мнение о том, что "важно вновь подтвердить принцип территориальной целостности Украины
и любой другой страны".
Генсек добавил, что "это будет непросто, ситуация сложная".
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