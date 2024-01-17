https://ria.ru/20240117/tselostnost-1921859839.html

Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран

Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран - РИА Новости, 17.01.2024

Генсек ООН заявил о важности соблюдения территориальной целостности стран

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил важности соблюдения территориальной целостности стран. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:31

2024-01-17T14:31

2024-01-17T14:31

в мире

давос

украина

антониу гутерреш

оон

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил важности соблюдения территориальной целостности стран. "Если мы начнем соглашаться с тем, что территориальная целостность стран может нарушаться, мы создадим хаос в мире", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, в мире есть много стран, у которых могут быть притязания на территории других государств. "Есть так много ситуаций, когда меньшинства могут в определенный момент заявить, что они принадлежат к другой стране. Крайне важно, чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался", - подчеркнул он. Он выразил мнение о том, что "важно вновь подтвердить принцип территориальной целостности Украины и любой другой страны". Генсек добавил, что "это будет непросто, ситуация сложная".

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

давос

украина

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в мире, давос, украина, антониу гутерреш, оон