https://ria.ru/20240117/trump-1921959368.html

Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз - РИА Новости, 17.01.2024

Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

Верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз по меньшей мере до тех пор, пока свое... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:46

2024-01-17T23:46

2024-01-17T23:46

в мире

мэн (штат)

сша

колорадо

дональд трамп

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный верховный суд. Мэн вместе с Колорадо сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны. "Госсекретарю (штата) предписывается ожидать решения верховного суда (США)", - говорится в постановлении верховного суда Мэна. Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

мэн (штат)

сша

колорадо

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в мире, мэн (штат), сша, колорадо, дональд трамп, президентские выборы в сша