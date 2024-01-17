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Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз - РИА Новости, 17.01.2024
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23:46 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/trump-1921959368.html
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз - РИА Новости, 17.01.2024
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз
Верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз по меньшей мере до тех пор, пока свое... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:46
2024-01-17T23:46
в мире
мэн (штат)
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колорадо
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный верховный суд. Мэн вместе с Колорадо сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны. "Госсекретарю (штата) предписывается ожидать решения верховного суда (США)", - говорится в постановлении верховного суда Мэна. Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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в мире, мэн (штат), сша, колорадо, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Мэн (штат), США, Колорадо, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз до решения Верховного суда

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный верховный суд.
Мэн вместе с Колорадо сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны.
"Госсекретарю (штата) предписывается ожидать решения верховного суда (США)", - говорится в постановлении верховного суда Мэна.
Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.
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В миреМэн (штат)СШАКолорадоДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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