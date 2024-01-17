https://ria.ru/20240117/trevoga-1921756659.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:45
2024-01-17T02:45
2024-01-17T02:45
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 01.57 мск в Николаевской области, а около 2.30 распространился и на другие области. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921750764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу