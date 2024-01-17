https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html

На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта

На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта - РИА Новости, 17.01.2024

На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта

В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:12

2024-01-17T09:12

2024-01-17T12:08

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КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. "С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток", — говорится в релизе.Эти меры будут действовать до улучшения погодных условий.Кроме того, накануне вечером в республике ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных и региональных дорогах. Вчера, 16 января, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.

https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html

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авто, гибдд мвд рф, общество