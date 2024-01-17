Рейтинг@Mail.ru
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 17.01.2024 (обновлено: 12:08 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта - РИА Новости, 17.01.2024
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта
В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:12
2024-01-17T12:08
авто
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f334b0d79b6b266e4b79242adc35ca.jpg
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. "С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток", — говорится в релизе.Эти меры будут действовать до улучшения погодных условий.Кроме того, накануне вечером в республике ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных и региональных дорогах. Вчера, 16 января, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.
https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6148d3965fbff15e415437bd3a20f388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, гибдд мвд рф, общество
Авто, ГИБДД МВД РФ, Общество
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта

Движение транспорта ограничили на трассе М-12 в Татарстане из-за непогоды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожное движение
Дорожное движение - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожное движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики.
"С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток", — говорится в релизе.
Эти меры будут действовать до улучшения погодных условий.
Кроме того, накануне вечером в республике ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных и региональных дорогах.

Автомобильная дорога М-12 ведет из Москвы до Казани, ее протяженность составляет 810 километров. Позже трассу решили продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Движение до столицы Татарстана открыли в конце минувшего года, доехать можно всего за шесть с половиной часов.

Вчера, 16 января, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
9 января, 10:19
 
АвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала