https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта - РИА Новости, 17.01.2024
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта
В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:12
2024-01-17T09:12
2024-01-17T12:08
авто
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f334b0d79b6b266e4b79242adc35ca.jpg
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. "С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток", — говорится в релизе.Эти меры будут действовать до улучшения погодных условий.Кроме того, накануне вечером в республике ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных и региональных дорогах. Вчера, 16 января, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.
https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6148d3965fbff15e415437bd3a20f388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, гибдд мвд рф, общество
Авто, ГИБДД МВД РФ, Общество
На трассе М-12 в Татарстане ограничили движение транспорта
Движение транспорта ограничили на трассе М-12 в Татарстане из-за непогоды
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости.
В Татарстане на трассе М-12 "Восток" ограничили движение из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики
.
"С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток", — говорится в релизе.
Эти меры будут действовать до улучшения погодных условий.
Кроме того, накануне вечером в республике ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных и региональных дорогах.
Автомобильная дорога М-12 ведет из Москвы до Казани, ее протяженность составляет 810 километров. Позже трассу решили продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Движение до столицы Татарстана открыли в конце минувшего года, доехать можно всего за шесть с половиной часов.
Вчера, 16 января, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"