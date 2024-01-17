https://ria.ru/20240117/tramp-1921956589.html

Судья пригрозил выгнать Трампа из зала суда, пишут СМИ

Судья пригрозил выгнать Трампа из зала суда, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024

Судья пригрозил выгнать Трампа из зала суда, пишут СМИ

Судья Льюис Каплан пригрозил экс-президенту Дональду Трампу выдворением из зала суда, если он продолжит мешать слушанию – в суде Нью-Йорка идет рассмотрение... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:25

2024-01-17T22:25

2024-01-17T23:26

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манхэттен

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 17 янв – РИА Новости. Судья Льюис Каплан пригрозил экс-президенту Дональду Трампу выдворением из зала суда, если он продолжит мешать слушанию – в суде Нью-Йорка идет рассмотрение иска писательницы Джин Кэрролл, обвинившей Трампа в домогательствах и клевете, тот, в свою очередь, перемежает ее показания ремарками, передают СМИ. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. При этом экс-президента не признали виновным в изнасиловании. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона - за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. Вскоре после этого Кэрролл внесла изменения в изначальный иск, потребовав дополнительной компенсации, ссылаясь на новые заявления Трампа. Теперь Кэрролл требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций. Присяжным суда на Манхэттене предстоит определить, сколько должен (и должен ли вообще) Трамп выплатить писательнице. В ходе очередного заседания в среду защита Кэролл пожаловалась, что замечания Трампа, которые тот делает во время выступления ее подопечной, слышны и присяжным. Один из адвокатов Кэрролл сообщил судье, что Трамп "громко говорил" о показаниях его подопечной, в частности, восклицал, что "это ложь" и "к ней вернулась память", передает CNN. В свою очередь, судья попросил Трампа говорить тише со своей защитой. Затем, по данным CNN, адвокат Кэрролл пожаловался на то, что Трамп заявил что-то вроде: "Это охота на ведьм" и "Это действительно афера". Каплан на это отреагировал словами о том, что Трамп имеет право присутствовать в зале. "Это право может быть утрачено, и оно может быть утрачено, если он будет нарушать порядок, о чем мне сообщили. И если он будет игнорировать указания суда, мистер Трамп, я надеюсь, мне не придется рассматривать вопрос об удалении вас из (зала) суда", - отметил судья. "Я понимаю, что вы, вероятно, хотите, чтобы я это сделал", — добавил он, по данным CNN. "Я был бы рад", - отреагировал Трамп.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп