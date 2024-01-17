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Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка
Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка - РИА Новости, 17.01.2024
Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала жителям региона о возможности... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:47
2024-01-17T15:47
2024-01-17T15:47
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала жителям региона о возможности воспользоваться услугой оформления разрешения на организацию розничного рынка через госуслуги, сообщил телеканал "360".Услугой, предназначенной для юридических лиц, теперь в электронном виде могут воспользоваться компании, которые управляют рынками. Куртяник пояснила, что вести свою деятельность нужно на территории Московской области."Услуга облегчает процесс оформления разрешений. Например, помимо перевода в „цифру“, также на треть сократился и срок предоставления услуги –до 18 календарных дней", – сказала она.Гражданам, желающим заниматься таким видом деятельности, необходимо своевременно уведомить соответствующие органы о намерении организовать розничный рынок. Подать заявку теперь можно в режиме онлайн. Разрешение выдают в том случае, если местоположение включено в план организации розничных рынков Московской области.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала жителям региона о возможности воспользоваться услугой оформления разрешения на организацию розничного рынка через госуслуги, сообщил телеканал "360"
.
Услугой, предназначенной для юридических лиц, теперь в электронном виде могут воспользоваться компании, которые управляют рынками. Куртяник пояснила, что вести свою деятельность нужно на территории Московской области.
"Услуга облегчает процесс оформления разрешений. Например, помимо перевода в „цифру“, также на треть сократился и срок предоставления услуги –до 18 календарных дней", – сказала она.
Гражданам, желающим заниматься таким видом деятельности, необходимо своевременно уведомить соответствующие органы о намерении организовать розничный рынок. Подать заявку теперь можно в режиме онлайн. Разрешение выдают в том случае, если местоположение включено в план организации розничных рынков Московской области.