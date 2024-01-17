https://ria.ru/20240117/torgovlya-1921878903.html

Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка

Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка - РИА Новости, 17.01.2024

Госуслуги МО разместили услугу для организации розничного рынка

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала жителям региона о возможности... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:47

2024-01-17T15:47

2024-01-17T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890279327_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_6d3313e1b08783e2f2a1ecbc984956f1.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала жителям региона о возможности воспользоваться услугой оформления разрешения на организацию розничного рынка через госуслуги, сообщил телеканал "360".Услугой, предназначенной для юридических лиц, теперь в электронном виде могут воспользоваться компании, которые управляют рынками. Куртяник пояснила, что вести свою деятельность нужно на территории Московской области."Услуга облегчает процесс оформления разрешений. Например, помимо перевода в „цифру“, также на треть сократился и срок предоставления услуги –до 18 календарных дней", – сказала она.Гражданам, желающим заниматься таким видом деятельности, необходимо своевременно уведомить соответствующие органы о намерении организовать розничный рынок. Подать заявку теперь можно в режиме онлайн. Разрешение выдают в том случае, если местоположение включено в план организации розничных рынков Московской области.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)