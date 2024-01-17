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В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии - РИА Новости, 17.01.2024
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16:20 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/tok-1921889223.html
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии - РИА Новости, 17.01.2024
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии
Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:20
2024-01-17T16:20
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в среду управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "Сегодня в СМИ опубликованы сведения о доставлении в медицинское учреждение города Воронежа 13-летнего подростка, пострадавшего от удара током. Сообщается, что несовершеннолетний, находясь в студии, расположенной на улице Комиссаржевской города Воронежа, настраивал электрогитару, когда его ударило током", - говорится в сообщении. Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а обработали рану на руке подростка и "выставили его на улицу". А дети, оставшиеся в студии, продолжили репетицию на том же оборудовании. "По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях", - говорится в сообщении. Свою проверку проводит также прокуратура области. В ходе нее, как отмечает надзорное ведомство, будет "изучена организация исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240103/saratov-1919575530.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии

В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в музыкальной студии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в среду управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
"Сегодня в СМИ опубликованы сведения о доставлении в медицинское учреждение города Воронежа 13-летнего подростка, пострадавшего от удара током. Сообщается, что несовершеннолетний, находясь в студии, расположенной на улице Комиссаржевской города Воронежа, настраивал электрогитару, когда его ударило током", - говорится в сообщении.
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Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а обработали рану на руке подростка и "выставили его на улицу". А дети, оставшиеся в студии, продолжили репетицию на том же оборудовании.
"По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях", - говорится в сообщении.
Свою проверку проводит также прокуратура области. В ходе нее, как отмечает надзорное ведомство, будет "изучена организация исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних".
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