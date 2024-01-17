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В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии - РИА Новости, 17.01.2024
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии
Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:20
2024-01-17T16:20
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ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в среду управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "Сегодня в СМИ опубликованы сведения о доставлении в медицинское учреждение города Воронежа 13-летнего подростка, пострадавшего от удара током. Сообщается, что несовершеннолетний, находясь в студии, расположенной на улице Комиссаржевской города Воронежа, настраивал электрогитару, когда его ударило током", - говорится в сообщении. Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а обработали рану на руке подростка и "выставили его на улицу". А дети, оставшиеся в студии, продолжили репетицию на том же оборудовании. "По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях", - говорится в сообщении. Свою проверку проводит также прокуратура области. В ходе нее, как отмечает надзорное ведомство, будет "изучена организация исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних".
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в студии
В Воронеже подростка ударило током при настройке гитары в музыкальной студии
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости.
Следователи начали проверку информацию СМИ о подростке, пострадавшем от удара током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в среду управление СК РФ по региону в Telegram-канале
.
"Сегодня в СМИ опубликованы сведения о доставлении в медицинское учреждение города Воронежа 13-летнего подростка, пострадавшего от удара током. Сообщается, что несовершеннолетний, находясь в студии, расположенной на улице Комиссаржевской города Воронежа, настраивал электрогитару, когда его ударило током", - говорится в сообщении.
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Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а обработали рану на руке подростка и "выставили его на улицу". А дети, оставшиеся в студии, продолжили репетицию на том же оборудовании.
"По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях", - говорится в сообщении.
Свою проверку проводит также прокуратура области. В ходе нее, как отмечает надзорное ведомство, будет "изучена организация исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних".
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